Hogwarts Legacy je zatím nejambicióznější hra z univerza Harry Potter

Nebudeme si nic nalhávat, poslední filmy ze světa, který proslavil Harry Potter, nejsou to, co by si fandové představovali. Prequelová filmová série Fantastická zvířata není tak úspěšná, jak se doufalo, a těžko říct, jak to s ní bude dál s ohledem na to, že tržby nejsou přesvědčivé a recenze už vůbec ne. Původně sice bylo v plánu pět dílů, je ovšem klidně možné, že třetí byl posledním.

Nicméně, fandové magie nemusejí házet kouzelnickou hůlku do žita, tematika je natolik lákavá, že se jí herní tvůrci snadno nevzdají. Aktuálně se chystá titul, který působí jako zatím to nejvíc epické, co se nám v případě univerza Harry Potter dostalo, pokud jde o digitální zábavu.

Ano, řeč je samozřejmě o Hogwarts Legacy, tedy hře od studia Avalanche Software. Je pravda, že nemá na kontě hromadu velkolepých hitů, firma ovšem existuje už od roku 1995 a z její dílny vzešly například projekty Disney Infinity. Zelenáči to tedy nejsou. Na druhou stranu Hogwarts Legacy je pořádné sousto a nezbývá než doufat, že si na něm nevylámou zuby.

Nováček. Ale ne úplně

Žánrem bude hra spadat mezi akční RPG a rovnou zklameme ty, kteří doufají, že se ujmou Harryho Pottera nebo některého z jeho proslulých přátel. To nevyjde, protože časově bude projekt zasazen do devatenáctého století (začne v roce 1890) a hráč si vytvoří vlastního hrdinu (nebo hrdinku).

Možnosti mají být vcelku bohaté – zvolíte si vše od účesu, barvy pokožky, typu hlasu až po takové drobnosti, jakými jsou jizvy. Autoři chtějí, aby si každý mohl vytvořit postavu podle libosti, která bude plně splňovat jeho požadavky do sebemenších detailů. A ano, vyberete si i hůlku.

Poté, co si vytvoříte mága, vás Moudrý klobouk zařadí na jednu ze čtyř proslulých kolejí. Stane se z vás právoplatný student Školy čar a kouzel v Bradavicích. Ovšem pozor, nastoupíte rovnou do pátého ročníku.

Je to trochu kontroverzní krok, aspoň na první pohled. Pro někoho by mohlo být přitažlivější začínat takzvaně od píky. Ale nám to naopak přijde jako fajn rozhodnutí s ohledem na to, že hlavní hrdina/hrdinka už nebude úplné „máslo“ a zvládne i pár pokročilejších kouzel.

A nejen to, příběh se zaměří na situaci, kdy je vámi vytvořená postava někým, kdo má spojitost s pradávnou zapomenutou magií, která může změnit celý kouzelnický svět. Váš kouzelník/čarodějka časem budou schopni danou magii ovládat, dočkáme se tedy i kouzel, která zatím neznáme, protože nebyla k vidění ve filmech ani zmíněna v knihách.

To ovšem neznamená, že nenarazíme na něco, respektive někoho, kdo vám povědomý bude. Už jsme si sice ujasnili, že nebudete ovládat „profláklé“ postavy, některé staré známé ovšem potkáte. Budou to například Skoro bezhlavý Nick nebo Buclatá dáma.

Záchrana světa je důležitá, ovšem bez šprtání to nepůjde

Co se týče nových postav, jako padouch se představí Victor Rockwood, což bude vůdce jedinců vyznávajících černou magii. Naopak velmi nápomocný vám bude profesor Eleazar Fig v roli vašeho mentora.

A byť je patrné, že spoustu času strávíte záchranou (nebo naopak ohrožováním, volba bude na vás) kouzelnického univerza, není to dostatečná omluva pro flákání studia. Budete navštěvovat hodiny obrany proti černé magii, lektvarů a další proslulé lekce, abyste měli šanci obstát ve světě, který rozhodně není bezpečný. Během výuky nebudete jen naslouchat profesorům, zúčastníte se i různých miniher.

Asi vás nepřekvapí, že narazíte na známá místa, jako je Komnata nejvyšší potřeby, Zapovězený les, Prasinky nebo Gringottova banka, uvidíte ovšem i nové lokace. Ať už je řeč o místech v areálu Bradavic, nebo mimo něj. Hra je vytvořena s pomocí Unreal Enginu a uvolněné záběry vypadají působivě, ať už je řeč o prostředí nebo o efektech kouzel.

S ohledem na to, že půjde o hru s velkou mírou volnosti, bude samozřejmě k dispozici množství různých činností, jak se zabavit (a zlepšit své schopnosti). O tom, že budete navštěvovat různé hodiny, už jsme mluvili, kromě toho ovšem budete vyrábět užitečné předměty nebo pečovat o fantastické rostliny a stvoření, přičemž některá vám pomohou přepravit se z místa na místo (pokud vám nebudou stačit nohy nebo létající koště) a jiné se postaví po vašem boku během soubojů. V zatím uvolněných materiálech byli k vidění trollové, draci, hypogryfové a několik dalších zajímavých stvoření.

Světlá, nebo temná strana?

Pomoc vám budou ochotni poskytnou i umělou inteligencí ovládané postavy, což záleží na vašem předchozím počínání. Do hry bude implementován morální systém, který bude ovlivňován například tím, zda budete používat nepromíjitelné kletby. Podle toho, kterým směrem se vaše počínání přikloní, se zpřístupní specifické rozhovory s určitými postavami. Některé se stanou vašimi spojenci.

Někdy si budete muset vystačit sami, a tím pádem bude nezbytné vylepšovat své schopnosti. Za své počínání budete odměňováni zkušenostními body, které budete investovat do vylepšování kouzel, získávání nových schopností, ale třeba i do toho, co vám nabídne Komnata nejvyšší potřeby. Ta bude plnit funkci centrály, ve které budete pracovat se svým vybavením, magickými tvory a rostlinami. Investovat body bude možné i do stealth talentů, takže je zřejmé, že bude možné řešit určité situace jinak než střetem tváří v tvář.

Ovšem s ohledem na to, že je hra označována jako akční RPG, budou duely důležité a podle dostupných informací budete mít k dispozici velké množství kouzel, která vám poslouží během cvičných soubojů se spolužáky i v případě ostrých bitev s nepřátelskými monstry a rivalskými mágy. Kouzla bude možné (a zřejmě i nutné) skládat do působivých komb a soudě podle videí nepřátelé nebudou laxní a dají vám zabrat, takže bude nutné taktizovat a volit magické útoky obezřetně.

Kouzla nebudete využívat jen během akčních sekvencí, čas od času narazíte i na hádanky, jejichž řešení se neobejde bez magické hůlky.

Z toho, co zatím víme, se zdá, že hra má velkou šanci stát se zatím nejpůsobivějším herním projektem z oblíbeného univerza. Líbí se nám, že tvůrci použili známé a oblíbené aspekty z knih a filmů, ovšem nehodlali jen sázet na jistotu a zajistit si úspěch použitím známých postav. Dává jim to víc volnosti. Podle vlastních slov chtěli „vytvořit nové způsoby a cesty, jak se fanoušci mohou ponořit do kouzelnického světa“, a to je něco, co zní velmi lákavě.

Hra vyjde v posledním čtvrtletí tohoto roku, a to pro PC, Nintendo Switch, PS4/PS5, Xbox One a Xbox Series X/S.