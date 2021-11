Ani známé jméno nezaručí hit. Herní Harry Potter končí už po dvou letech

Harry Potter: Wizards Unite taktéž využívá takzvané rozšířené reality, skrze fotoaparát tak na displeji telefonu zobrazuje herní vrstvu přilepenou na náš skutečný svět. Hráči sesílají pomocí gest na displeji kouzla, bojují, sbírají ingredience pro lektvary a podobně.

Nicméně už první data po vydání v roce 2019 ukázala, že takový hit jako Pokémon Go to nebude. Když k tomu připočteme, že hra byla místy nepřehledná, omezující a tlačila na pilu ohledně mikrotransakcí, nepřekvapí, že 6. prosince zmizí z aplikačních obchodů a 31. ledna 2022 se definitivně odmlčí. Hlavním problém ovšem je, že Wizards Unite zkrátka není taková zábava, jaká být mohla. Jen málokdo by kvůli ní opouštěl právě třeba Pokémon Go.

Zbývající hráči si mohou během posledních týdnů užít úpravy, které odstraňují různé překážky a další věci urychlují. Utratit by také měli svoje zlaťáky, protože žádný refund nebude a převést je do dalších her od Nianticu nelze.

„Jsme nesmírně vděční každému člověku z naší úžasné komunity čarodějek a čarodějů, že s námi prožívá dobrodružství v reálném světě,“ píše v oznámení Niantic. O svoji budoucnost se ovšem strachovat nemusí. Pokémon Go je stále jedna z nejvýdělečnějších mobilních her, studio ve spolupráci s Nintendem právě vydalo novou hru Pikmin Bloom a s Hasbrem chystá Transformers: Heavy Metal.