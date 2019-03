Brutální horor Agony se nepovedl, přesto se tvůrcům zaplatil

Loňská Agony je po všech stránkách podprůměrná hra (viz naše recenze), přesto jí její autoři dokázali prodat více než 160 tisíc kopií, z toho 100 tisíc na PC a zbytek na konzolích PS4 a Xbox One. Jediné, co přitom hra dokáže oproti široké konkurenci v žánru akčních adventur nabídnout, je naturalisticky zobrazené brutální násilí.

Agony není děsivá, jen nechutná.

Kopání do miminek, znásilňování, upalování zaživa a mnohé další nechutnosti jsou v Agony totiž zobrazeny bez jakékoli cenzury. Hře se kvůli tomu dostalo mnoho pozornosti, a i když byla většinou ryze negativní, zafungovala jako reklama zadarmo.

Vzhledem k nízkým nákladům na vývoj jsou tvůrci s prodeji spokojeni, a dokonce už mají rozdělané rovnou dva nové projekty. A vypadá to, že i v nich vsadí na stejné karty jako u Agony. V hororu Paranoid (viz náš článek) budeme bojovat se zombie prostitutkami, o Succubus zatím nevíme nic, ale už sám název je dost výstižný.