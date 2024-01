Letošní rok může být nabitý novým herním hardwarem. Jste připraveni?

Zatímco loňský rok se nesl ve znamení nových handheldových zařízení, letos se přihlásí o slovo velké konzole. Ačkoliv je ještě brzy na to, abychom se mohli bavit o nějaké další generaci herního hardwaru, nastal čas na různá vylepšení v podobě výkonnějších variant modelů současné generace. Nejžhavější kandidáti na nový hardware jsou především Sony s vylepšeným PlayStationem 5 Pro a Nintendo s nástupcem Switche.

O novém PlayStationu 5 s výkonnějším hardwarem se spekuluje už dlouho a v roce 2024 se navíc dostaneme už do čtvrtého roku života této konzole. Předchozí generace se přitom už po třech letech dočkala vylepšené verze v přívlastkem Pro, u moderní „pětky“ je pak podle tohoto vzorce už nejvyšší čas. Tomu právě nasvědčují i uniklé informace ohledně „projektu Trinity“ neboli právě PlayStationu 5 Pro.

PlayStation 5 Pro má nabídnout v mnoha ohledech znatelně více než současný model. Rychlé úložiště bude ještě rychlejší, dále dostaneme také pokročilý ray-tracing a dopočítávání rozlišení obrazu. Celkově by měl Pro model nabídnout okolo 23 TFLOPs výkonu, což je více než dvakrát tolik, kolik nabízí současná konzole (10,28 TFLOPs). PlayStation 5 Pro však stále nebude ona pravá „8K mašina“, spíše se zaměří na opravdu rychlou snímkovací frekvenci ve 4K a 120 FPS se stane daleko rozšířenější záležitostí.

Z vylepšeného výkonu by samozřejmě mohly těžit také brýle pro virtuální realitu PS VR2, ovšem po jejich poněkud nevýrazném prvním roce je otázkou, zda to všechno výrobce podpoří nějakými zajímavými VR tituly. Zatím se tak nestalo, příchod výkonnější konzole by to však mohl změnit. Je totiž možné, že vývojáři VR her hardwaru současné PS5 nevěří a šetří si svá esa v rukávě na model Pro.

Kdy tato vylepšená konzole dorazí a kolik bude stát, zatím nevíme, předběžné odhady zmiňují až podzim či konec roku. Stále je tedy dost času, aby během letoška ještě vypluly na povrch nějaké další informace a samozřejmě také aby Sony vše oznámilo oficiálně.

Zatímco s konzolí od Sony se počítá spíše později než dříve, optimisticky to vidí fanoušci Nintenda. Nová generace konzole Switch (a nebo možná něco úplně nového) by se mohla totiž ukázat už možná z kraje letošního roku. Tak zní alespoň zákulisní odhady, podle kterých už dokonce sériová výroba údajně začala. V takovém případě bychom však nejspíše už zahlédli nějaké úniky informací, či dokonce tajné fotografie z fabrik, což se zatím nestalo.

Podle posledních informací má být nástupce Switche spíše lepší verzí stávající konzole než něco, co celý dosavadní koncept změní k nepoznání. Analytici to nejvíce připodobňují k situaci, kdy po Nintendu DS přišlo Nintendo 3DS – model se zásadními vylepšeními, ovšem v principu ta samá věc. Přesně tak by měl pokročit právě Switch 2 oproti stávajícím modelu.

Nintendo Switch – OLED model

Předpokládá se, že novinka od Nintenda nabídne vyšší výkon, dopočítávání rozlišení obrazu pomocí technologie Nvidia DLSS, a dokonce i ray-tracing. Fanoušci ve velkém doufají především ve zpětnou kompatibilitu, zachování handheldového režimu a také ve vylepšení doku k televizi, který by tentokrát už mohl obsahovat vlastní hardware s cílem ještě vylepšit výkon při hraní na velké obrazovce.

Stejně jako nový PlayStation, i vydání Nintendo Switche 2 se zatím odhaduje na konec letošního roku. Dokonce se už objevily i spekulace o ceně, která má činit okolo 400 amerických dolarů (asi 9 tisíc korun bez daně) za nespecifikovanou variantu. Těch by totiž mohlo být více, jedna se slotem na cartridge s hrami, druhá pak čistě digitální. Cena 400 dolarů je každopádně navýšení oproti původní startovací ceně Switche, která činila v roce 2017 300 amerických dolarů (asi 6 700 korun bez daně).

Co se „zeleného týmu“ týče, Xbox již hardwarovou novinku měl v roce 2023, a to lepší variantu konzole Series S. Leak naznačuje, že letos bychom se mohli dočkat nové verze Xboxu Series X a ovladače ve stylu DualSense (smyslový ovladač k PlayStationu 5).

Nová verze Xboxu Series X Nový ovladač vznikající pod kódovým označením Sebile

Stejně tak měl loni novinku také handheld od Valve, Steam Deck, konkrétně OLED verzi, takže pokud se Valve rozhodne během tohoto roku něco nového ukázat, Steam Deck 2 to určitě nebude.