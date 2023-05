Na český trh míří herní konzole od Asusu s výkonem na hraní ve Full HD

Na sesazení Steam Decku z trůnu přenosných herních PC si troufá novinka ROG Ally od Asusu. Konzole zamíří i do Česka, výrobce nyní odhalil cenu a dostupnost tohoto zařízení. Od 13. června si budete moci zakoupit lepší variantu s procesorem AMD Ryzen Z1 Extreme, a to za cenu 19 490 korun.

Následovat by měla být verze s čipem Ryzen Z1, kterou Asus slibuje dodat na trh v druhé polovině roku. Zatím ještě nevíme, kdy přesně a za kolik se tato varianta bude prodávat. Asus ROG Ally je přenosné herní PC s operačním systémem Windows a výkonným hardwarem, který by měl podporovat hraní moderních her v rozlišení Full HD. Zařízení podporuje všechny herní tituly pro systém Windows dostupné na platformách Steam, Epic, Xbox Game Pass a dalších.