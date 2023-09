Hraní na iPhonech dostalo nový rozměr. Patnáctky rozjedou i moderní hry

Na mobilní hraní se leckdo dívá s odporem. Ačkoliv na mobilních obrazovkách už dávno nevládnou pouze jednoduché hříčky, logické hádanky a další několikaminutové hry na odreagování, malá obrazovka a slabý hardware mají své limity. Jenže právě onu výmluvu na hardware se snaží výrobci smartphonů v poslední době změnit. Apple však nyní všem vytřel zrak, když do svých novinek série iPhone 15 Pro dokázal vtěsnat docela obstojný grafický čip. Tedy alespoň na papíře.

Během úterní konference Applu, kde se objevila dvojice nových chytrých hodinek Apple Watch a také čtveřice nových iPhonů 15, zazněla informace, která možná překvapila leckterého hráče her. iPhone 15 Pro a 15 Pro Max díky novému čipu Apple A17 Pro má schopnost hardwarově vykreslovat světelné paprsky (ray tracing) a jeho zvýšený výkon už stačí i na to, aby herní studia do iPhonů začala posílat i své velké tituly.

Ještě letos si tak na těchto moderních iPhonech budete moci zahrát tituly jako Resident Evil 4, Resident Evil Village či Death Stranding. Z kraje příštího roku se pak na obrazovkách iPhonů objeví dokonce i nejnovější díl Mirage ze série Assassin’s Creed. Jde o hry maximálně pár let staré, v případě remaku Resident Evil 4 a Assassin’s Creed Mirage pak dokonce o letošní novinky, určené pro PC a herní konzole.

Apple se chlubí, že to dokáže díky tomuto novému šestijádrovému grafickému čipu, jenž má být až o 20 procent výkonnější než dosavadní mobilní čipy od Applu. Ray tracing pak probíhá už na hardwarové úrovni, na rozdíl od čipu A16 Bionic (ten je v loňských iPhonech 14 Pro a letošních levnějších iPhonech 15), který ray tracing podporoval pouze softwarově. Díky tomu ve hrách či grafických aplikacích, jež tuto technologii podporují, může výkon narůst až čtyřnásobně. Všechno to jsou samozřejmě zatím pouze sliby, které nemáme jak ověřit.

Ray tracing mimochodem umí už na hardwarové úrovni i nové čipy v androidech, konkrétně jak ty nejlepší modely série Dimensity od MediaTeku, tak i nové snapdragony od Qualcommu. I tady je nutné dodat, že si teprve musíme počkat na reálná srovnání výkonu s konkurenty. Jenže na těch zatím zjevně nové velké herní tituly nebudou.

Technicky vzato se tak z nových iPhonů 15 Pro stane smartphonová herní elita. Apple už nyní nabízí unikátní kolekci her na míru šitých pro systém iOS v knihovně Apple Arcade. Do mobilů rovněž šly z počítačů a konzolí portovat jednodušší nezávislé tituly, ovšem třeba v případě Assassin’s Creed Mirage je to snad vůbec poprvé, kdy velká a graficky náročná hra bude startovat vedle herních konzolí a PC i na mobilu.

Assassin’s Creed Mirage na iPhonu 15 Pro

Už teď je jasné, že po grafické stránce rozdíly budou znatelné (nižší rozlišení, horší kvalita textur) a samozřejmě si tyto novinky daleko lépe užijete na velké obrazovce. I tak je to však ohromný pokrok, obzvlášť pro ty uživatele, kteří jsou neustále na cestách a do batohu se jim vejde tak leda herní gamepad. Ten ke hraní moderních her bude určitě potřeba, dotykové ovládání (pokud vůbec bude přítomné) bude zážitek leda tak kazit.

Dále je však nutné počítat také s tím, že čím graficky náročnější a obsáhlejší titul, tím nejspíše zabere více místa v úložišti telefonu. Apple ovšem stále nabízí třeba iPhone 15 Pro v základní 128GB variantě, což bude už na hraní velkých her poněkud limitující. V telefonu určitě chcete mít i další věci jako fotky, aplikace nebo videa. Velké hry vám úložiště hodně rychle zaplní.

Možná má tedy smysl pomýšlet spíše o iPhonu 15 Pro Max, který má nejenom větší baterii a ještě propracovanější fotoaparát s telefoto objektivem, ale také větší obrazovku, a hlavně základní 256GB úložiště. To už na vícero her bude stačit. Jen si připravte pořádný balík peněz, stojí totiž v této základní konfiguraci 35 990 korun. Technicky vzato je tak nový iPhone zároveň i tou nejdražší přenosnou herní konzolí na trhu.