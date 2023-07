Projekt Trinity. Sony má přece jen chystat výkonnější PlayStation 5

Před nedávnem jsme psali, že mezigenerační konzole nejsou v této generaci na pořadu dne. A zatímco u Microsoftu a Nintenda to i nadále platí, v případě PlayStationu od Sony může být všechno jinak. Informace o PlayStationu 5 Pro zveřejnil na stránkách Key to Gaming novinář Tom Henderson, který už za sebou má několik úspěšných zářezů, co se leaků týče. Následující informace přesto berte s rezervou.

V Sony si oblíbili kódová označení podle Matrixu. Takže zatímco PlayStation 4 Pro se připravoval pod názvem Neo a virtuální realita PS VR2 se chystala pod označením Morpheus, PlayStation 5 Pro, tedy vylepšená a výkonnější verze základního modelu PlayStation 5, prý vzniká pod názvem Trinity.

„Ačkoli bylo obtížné zjistit specifikace modelu Pro, což je dáno mou nedostatečnou technologickou zdatností, zdroje uvádějí, že Trinity má 30 WGP a 18 000 mts paměti. Co se týče výkonnostních cílů konzole, PlayStation 5 Pro se zaměří na lepší a konzistentní FPS při rozlišení 4K, nový ‚performance režim‘ pro rozlišení 8K a akcelerovaný ray tracing,“ píše Henderson.

Project Q

Co se vydání týče, vývoj měl započít začátkem roku 2022 s plánovaným vydáním v listopadu 2024. Letos bychom se kromě handheldu Project Q měli dočkat nové verze PlayStationu 5 s volitelně odnímatelnou mechanikou, která nahradí stávající modely.

O Slim verzi nemá Henderson žádné informace a i jiné zdroje zmiňují, že letošní hardwarový refresh bude mít sice jiné proporce, ale označení slim na něj nesedí. Mimochodem, vydání PlayStationu 6 má cílit na rok 2028.