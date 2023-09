Přenosné herní konzole jsou nový trend. Nemusí ale dlouho vydržet

Ještě minulý rok vypadal Steam Deck jako zjevení. Trh s handheldy zastupovalo primárně pouze Nintendo a nikomu dalšímu se do něj moc nechtělo. Valve však má rádo výzvy a vzhledem k tomu, že Nintendo vlastně hraje se svým handheldem trochu jinou ligu, bylo pro Steam Deck nakonec na trhu poměrně dost místa.

O rok později je situace dramaticky odlišná. Steam Deck nejenom že odstartoval vlnu konkurenčních zařízení s plnohodnotným systémem a hardwarem (Asus, Lenovo), ale zároveň také ukázal dalším firmám, že existuje (teoretický) zájem i o čistě streamovací zařízení (Logitech, Sony). A najednou je z čeho vybírat.

Trend je tak jasně patrný: handheld konzole rychle plní trh, což je na jednu stranu dobře pro zákazníka, jelikož je z čeho vybírat. Máte široký rozpočet? Modely od Asusu a Lenova nabízejí maximální výkon i nejlepší displeje. Chcete něco levnějšího? Steam Deck jde koupit dokonce už i použitý z oficiálního obchodu za méně peněz, nebo pokud vám stačí streaming, je zde model od Logitechu.

Nasycený trh však nutně neznamená, že jde vše tím správným směrem. Handheld konzole měly totiž vždy trochu specifické postavení a ve videoherní historii zpravidla nabízely alternativy k velkým domácím modelům. To spočívalo v tom, že hry na ně určené byly méně náročné co se grafiky a výkonu týče. Vlastně až na Nintendo, které dodnes považuje handheldy jako centrum pozornosti a vyvíjí hry jim na míru určené, se tak dá říci, že hraní na přenosné konzoli bylo vždy trochu o kompromisech oproti konzoli či PC doma.

Steam Deck a Asus ROG Ally

Současné modely to však tak nechtějí. Modely od Valve, Asusu i Lenova si v podstatě troufají i na moderní tituly v podobě, v jaké bychom je hráli na klasickém PC. Kompromisy přicházejí především v grafických nastaveních samotné hry, snižování rozlišení a podobně. Zatímco kdysi byly třeba Need for Speed na domácí PlayStation a handheld PSP dvě různé hry, dnes už můžete hrát to samé jak doma, tak kdekoliv na handheldu.

Problém je ovšem v tom, že nároky na hardware neustále stoupají a výrobci buď musí začít často obměňovat hardwarovou výbavu s novými generacemi, a nebo riskovat, že modelu, který byl na špičce jeden rok, může klidně třeba už do dvou let dojít dech. Pociťují to už právě majitelé Steam Decku, loňského modelu, který má údajně problémy s aktuálními tituly, jako je Starfield či Baldur’s Gate 3.

Na rozdíl tak třeba od Nintenda, které v podstatě garantuje, že všechny vydané hry pro vlastní platformu budou pro ni optimalizované (resp. minimálně ty z vlastní produkce), toto eso v rukávu výrobci přenosných PC prostě nemají. Je tak v podstatě jen otázkou času, kdy přijde na řadu generační obměňování, vylepšování hardwaru těchto modelů a logicky s tím i rostoucí investice do dalšího herního vybavení.

Lenovo Legion Go

Pokud na handheldu nechcete hrát pouze indie hry, pravděpodobně je pořízení takové věci podmíněno tím, že jej budete obměňovat minimálně stejně tak často, jako běžnou konzoli či PC v domácnosti, nejspíše však i častěji. Právě oproti běžným konzolím jsou však handheldy citelně dražší: oproti třeba PlayStationu 5 je levnější snad jen ta paměťově nejhůře vybavená verze Steam Decku. Některé modely, třeba chystané lenovo, jsou pak klidně i dvakrát dražší.

Řešením samozřejmě může být nějaké to streamovací zařízení, třeba model od Logitechu, které je nejenom levnější, ale také u něj máte jistotu, že mu dech nemá jak dojít, když hardwarové výpočty řeší vzdálené zařízení. Streaming ovšem ne každému může vyhovovat a hlavně máme pro vás takový tip: perfektně použitelné streamovací zařízení zvané smartphone má nejspíše skoro každý z vás v kapse.

Směr, jakým se tento rostoucí segment herních zařízení ubírá tak sice aktuálně je zajímavý, ovšem trochu bychom se měli mít na pozoru před možností, že brzy začne být v nabídce různých přenosných PC modelů pořádný chaos. Co bude fungovat dobře na jednom nemusí vůbec dobře na druhém. Jeden model skvěle padne do rukou, z druhého vám po půl hodině začnou tuhnout zápěstí. Někde najdete skvěle optimalizovaný software, jinde nepřehledný chaos plný chyb.

Pokud se to tak opravdu stane, nejspíše se hráči rychle vrátí ke svým běžným domácím konzolím, u kterých problémy s optimalizací titulů řešit (většinou) nemusí, podporu mají na životní cyklus jistý a hlavně je to celé ještě vyjde levněji. Budu ovšem samozřejmě rád, když se nakonec budu mýlit.