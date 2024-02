Horečka přenosných konzolí. Budou mít handheld nakonec úplně všichni?

Loni jsme měli možnost vidět, jak rychle roste trh s přenosnými herními PC. V reakci na úspěch Steam Decku předvedly značky jako Asus, Lenovo či MSI vlastní modely, Valve k tomu pak ještě vydalo vylepšenou OLED verzi Steam Decku a koncem roku se přidala také streamovací konzole Portal od Sony. Aktuální spekulace naznačují, že to všechno byl možná pouhý začátek horečky týkající se tohoto typu zařízení.

Jak všichni už asi dobře víme, předním hráčem na poli přenosných konzolí je Nintendo. V nabídce má hned tři přenosné modely, které zároveň tvoří i celé hardwarové portfolio. Letos se už s největší pravděpodobností dočkáme nové generace, u které už je téměř jisté, že bude pokračovat v tomto duchu a opět nabídne možnost hraní na cestách stejně tak dobře jako doma.

S Nintendem se tedy letos v podstatě počítá, že potáhne trh přenosných konzolí a společně s tím si budou upevňovat pozice i PC modely, což však nic nemění na tom, že plnohodnotnou konzoli s vlastním hardwarem schopným spustit hry nemá ani Sony (Portal jen streamuje), ani Microsoft. I to se však může změnit, byť nejspíš ne v dohledné době. V posledních dnech se totiž rozšířily informace, že vlastní konzoli do ruky s podobnými schopnostmi plánují obě firmy.

Sony je o něco napřed, jelikož už na trhu má model Portal a na jeho základech může stavět s dalším modelem, který už může mít zabudovaný výkonnější hardware. Fanoušci už nějakou dobu udržují při životě spekulace o oživení série PlayStation Portable (PSP) a nejnovější uniklé informace tomu přidávají váhu.

Toto zařízení by mělo být schopné spustit všechny digitální hry z éry PlayStationu 4 a po aktualizaci i vybrané hry z katalogu PlayStationu 5. Pohánět ho má na míru ušité APU od AMD, které je aktuálně ve fázi návrhu a ještě minimálně dva roky vzdálené od dokončení. Taková věc by měla tedy vyjít spíš až jako doplňující zařízení k příští generaci hlavní série konzolí PlayStation.

Rovněž se začalo spekulovat i o podobné novince doplňující příští generaci konzolí Microsoftu. Podle uniklých informací má příští xbox dorazit ve dvou hodině odlišných podobách. Firma má jednak nabídnout klasickou výkonnou domácí konzoli pro hraní na velké obrazovce. K tomu by však jako levnější alternativa mělo být dostupné zařízení podobné současnému Nintendu Switch. To znamená formu přenosné konzole schopné fungovat jak v doku propojeném s televizí, tak samostatně.

Přenosný xbox by měl mít dotykovou obrazovku a vlastní hardware, byť se rovněž mluví i o využívání cloudového streamování. Je tak možné, že by takové zařízení mohlo být podobnější modelu PlayStation Portal než něčemu, jako je třeba Steam Deck. Stejně jako na příští handheld Sony si podle dosavadních informací budeme muset počkat až na další generaci konzolí, která má v případě Microsoftu dorazit až v roce 2026 nebo později.

Každopádně je tedy možné, že se dočkáme momentu, kdy bude prakticky celá herní scéna nabízet nějakou formu handheldu. Od nástupu Steam Decku je trend poměrně jasný, prostor na přenosné konzole tu zkrátka je a lidé je nakupují. Hardware v kompaktní formě jde stále kupředu a je čím dál výkonnější a proto je vlastně takovýto vývoj herní scény logický.

I tak však bude handheld hraní větších či menších ústupcích, jak dokazují právě informace o možném novém PSP. Zatímco hráči už budou vítat PlayStation 6, do handheld formy se pořád kvůli limitacím hardwaru dostane maximálně PS4 a část PS5 her. Handheldy jistě nevytlačí běžné domácí hraní a vlastně mu ani nebudou nabídkou her schopné konkurovat. Pro méně náročné uživatele nebo ty, kteří zkrátka jsou víc v pohybu než doma na gauči však taková zařízení jistě budou mít smysl i do budoucna.