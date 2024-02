Další unikátní handheld. Dráp od MSI si půjčuje skvělé věci od konkurence

Las Vegas (od zpravodaje Bonusweb.cz) - Objevují se jako houby po dešti. Řeč je o handheldových PC na hraní her. Vypadá to, že svůj model musí mít prakticky každá firma vyrábějící počítačový hardware. Do party se nyní přidává MSI se svým modelem Claw (dráp), který jsme krátce vyzkoušeli.