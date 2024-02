Nový handheld od PlayStationu je už ve vývoji, tvrdí únikář

Zdá se, že Sony by se mohla konečně vrátit do segmentu přenosných herních konzolí, který po komerčním hitu PSP opustila s nástupcem PS Vita. Takovým domněnkám nahrává nejenom úspěch Switche, ale i rozmach počítačových herních handheldů.

Podle známého hardwarového leakera Moore’s Law Is Dead už takové zařízení vzniká. Pohánět ho má na míru ušité APU od AMD, které je aktuálně ve fázi návrhu a minimálně dva roky vzdálené od dokončení.

PlayStation 5 s handheldem PS Vita Switch Lite (žlutý) a další konzole (Switch, PS Vita, Game Boy, New 3DS XL) Switch Lite a PS Vita Nahoře PS Vita, dole Switch

Co se her týče, PlayStation by tentokrát nevytvářel paralelní platformu, ale využil stávající katalog. Zařízení by mělo být schopné spustit všechny digitální hry z éry PlayStationu 4 a po opatchování i vybrané hry z aktuálního PlayStationu 5.

Myšlenka je taková, že PS Vita 2, jak by se nový handheld mohl jmenovat, vyjde jako levnější a přenosná alternativa k PlayStationu 6. Pro jistotu připomínám, že do případného oficiálního oznámení berte veškeré informace s rezervou. V této fázi vývoje se mohou plány kdykoli změnit.

V současnosti má Sony na trhu handheldové zařízení PlayStation Portal, které streamuje hry z domácího PlayStationu 5 do Portalu. Nejlépe to funguje v rámci domácnosti. Víc čtěte v naší podrobné recenzi na Bonuswebu.