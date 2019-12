Redakce Bonuswebu vám přeje krásné prožití vánoční svátků

I když už na nás čeká spousta cukroví, chlebíčků a řízků, a samozřejmě také slušný herní backlog, ani během letošních svátků neplánujeme pauzu ve vydávání článků.

Co pro vás chystáme? Ohlédneme se, jaký byl herní rok 2019, a to formou výběru dobrých a špatných zpráv. Podíváme se také na ty nejočekávanější pecky, kterých bychom se měli dočkat během nadcházejícího roku 2020.

Rád bych připomněl i probíhající anketu hra Hra roku 2019. Zbývají ještě kategorie Otevřený herní svět, Zklamání a Příběh. Ty již běžící naleznete na samostatné stránce zde.

Bonusweb hra roku 2019

Pokud vás zajímá jen hlasování v kategorii Absolutní vítěz, k níž se váže i soutěž o PlayStation 4, hlasujte zde. Do ní postoupily na základě průběžných výsledků ti nejlepší z kategorií PC, PlayStation 4, Switch a Xbox One, celkem osmnáct her. Zajímají vás aktuální průběžné výsledky? Zde jsou hry z úspěšnější poloviny (pořadí je náhodné).

Statistika nuda je, má však cenné údaje

Metro Exodus (PC)

Když už jsme u statistik, tipli byste si, která recenze byla v roce 2019 nejčtenější? Srovnání samozřejmě není úplně fér, protože recenze si čtenáře nacházejí během celého roku a následně i dále, například díky slevám. Nebo jsou to zkrátka hry, o nichž se mluví i po letech. Loni vyhrál Kingdom Come, za ním v závěsu Red Dead Redemption 2 a pak dlouho nic. Letos rozdíly velké nejsou. Nejvíce čtenářů si našla recenze Metra Exodus, po němž následoval Death Stranding a looter shooter The Division 2.

Baví vás i kvízy. Letos vás nejvíc zaujal náš Ultimátní herní kvíz 1989 - 2019, který jsme připravili k výročí sametové revoluce. Po něm následují Největší herní zklamání z devadesátých let a Nejslavnější herní blondýnky.

Díky za přízeň a užijte si svátky podle vašich představ.