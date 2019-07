KVÍZ: Poznáte nejslavnější blondýnky z počítačových her?

Po minulých kvízech, ve kterých jsme vás nutili poznávat hry podle záchodů a mrtvol, jsme si v redakci řekli, že bychom vám pro změnu mohli ukázat něco hezkého. Ne že bychom nějak zvlášť preferovali blondýnky na úkor jiných žen, ale naivně jsme si mysleli, že blondýnek bude ve hrách nejvíc.

Nakonec jsme zjistili, že je tomu přesně naopak a příprava tohoto kvízu byla daleko těžší, než jsme původně čekali. Hrdinek počítačových her je sice spousta, jen málokterá má však plavé vlasy. Asi to proto bude tentokrát o něco těžší než obvykle, ale zase bude na co koukat.