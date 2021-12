Tyto hry jsme už o Vánocích mohli hrát. Místo toho na ně stále čekáme

Odklady her samozřejmě nejsou špatnou věcí. Autoři dostanou víc času na to, aby mohli výsledný produkt odladit a hráči pak s ním mohou být o to spokojenější. Delší čas na vývoj také může znamenat i víc obsahu, dodržení termínů pro verze na odlišné platformy či dřívější prostor pro vytváření pokračování.

Přesto všechno hráče pochopitelně zamrzí, když se o odkladu dozví. Obzvláště, pokud hra měla už stanovené datum. Křížek z kalendáře je zkrátka nutné vymazat a přehodit na jindy. Sami jsme v redakci měli spoustu velkých očekávání od letošního roku a nakonec jsme z nich mohli reálně hrát jen menší část.

Pojďme si připomenout, které tituly měly vyjít letos do konce roku, ovšem autoři to zkrátka nestihli. Povětšinou se jedná o odklady na příští rok, najdou se ovšem i případy, kdy se z konkrétního data (aspoň roku) stal jen neurčitý příslib do budoucna. V seznamu neuvádíme hry, u kterých se sice předpokládalo, že letos vyjdou, jenže autoři to sami nikdy nepotvrdili.

Hogwarts Legacy

Odloženo z 2021 na 2022

Čarodějnické RPG, které se má odehrávat na přelomu 19. a 20. století (tedy dlouho před událostmi v knihách) a kde si budeme moct vytvořit vlastního kouzelníka a prozkoumávat svět čarodějnické školy, autoři oznámili v září 2020 s předběžným vydáním v roce 2021. Už letos v lednu se však omluvili, že to nestihnou. Dočkat bychom se měli příští rok, byť stále vůbec nevíme, v jaké části roku.

Lord of the Rings: Gollum

Odloženo z konce 2021 na 2022

Celkem neobvyklý koncept hry z knižního světa Pána Prstenů nás má přenést do role známého hobita Gluma. Půjde o akční hru, ne úplně nepodobnou sérii Prince of Persia, namísto boje s nepřáteli však bude třeba se spíš plížit ve stínech. Oznámena byla už březnu 2019, kdy bylo stále dost času do předpokládaného letošního vydání. Nakonec se však dočkáme až někdy v roce 2022.

Remake Prince of Persia: Sands of Time

Odloženo z 18. března 2021 na 2022

Remake legendární skákačky Prince of Persia: Sands of Time to nemá jednoduché. Měla vyjít už letos v březnu, ovšem po úvodním traileru se ozvali hráči, kterým se vůbec nelíbilo, že hra po grafické stránce nevypadá o moc lépe než 18 let starý originál. Autoři se možná v předtuše z mnoha letošních zpackaných remaků rozhodli na hře raději zapracovat a odsunuli ji na příští rok.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Odloženo z 2021 na neurčito

Upírské RPG Bloodlines 2 bylo odhaleno na začátku roku 2019 a mělo vyjít dokonce už o rok později, na začátku 2020. Hra se však dostala do nekonečné smyčky průtahů: ve studiu se často měnili lidé, vývoj doprovázel jeden velký zmatek, autoři nedostali včas vývojářské modely next-gen konzolí a když si ještě přičteme pandemii, je z toho zkrátka „vývojové peklo“ (development hell). Hra nestihla ani letošní předpoklady a nyní ani my nevíme, jestli vůbec vyjde i v roce 2022.

Gran Turismo 7

Odloženo z 2021 na 4. března 2022

Sony už dlouho chybí nějaká závodní pecka, kterou by ohrozil dosud suverénní postavení Forzy na Xboxu a PC. Vidí ji v Gran Turismu 7, které však nestihlo doručit v prvním roce po vydání konzole PlayStation 5. S odkazem na nepříznivé podmínky probíhající pandemie ji proto studio odložilo na 4. března 2022.

Gotham Knights

Odloženo z 2021 na 2022

Chystaná komiksová akce Gotham Knights od autorů skvělého Batmana letos také nestihla vyjít. Autoři sice při odsunu data vydání žádné konkrétní problémy sice neuvedli, ale na zpoždění se jistě významně podepsala pandemie koronaviru. Hra byla původně oznámena v srpnu 2020 a z neurčitého data vydání 2021 se nakonec stalo neurčité 2022.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Odloženo z 2021 na začátek 2022

Kompletní sága všech Star Wars filmů v jedné hře s kostičkami Lego zní jako ohromné sousto pro autory. Hru oznámili na konferenci E3 v roce 2019 a předpokládali, že vydání stihnou ještě během roku 2020. Dokonce si interně stanovili datum 20. října. Následovala však série odkladů: nejdřív na první polovinu 2021 a následně na neurčito. Na konci léta však autoři příznivce Lego Star Wars ujistili, že začátek roku 2022 už stihnou.

God of War: Ragnarok

Odloženo z konce 2021 na 2022

Už když Sony na hlavní akci k příležitosti odhalení konzole PlayStation 5 slíbilo nový díl God of War, bylo nám jasné, že jen tak venku nebude. Loni pak autoři v jednu chvíli slíbili, že hru stihnou dokončit na konci roku 2021. To se však zdálo čím dál méně pravděpodobné, vzhledem k tomu, že toto tvrzení nepodložili žádnými záběry ze hry. Letos pak už bylo prakticky jasné, že se vydání nestihne. Oznámení, že se hra odsouvá na rok 2022, nás v redakci vůbec nepřekvapilo.

Sifu

Odloženo z 2021 na 8. února 2022

Kung fu mlátička se zajímavým prvkem stárnutí hlavního hrdiny nepatřila mezi vyloženě největší očekávané trháky roku, ovšem i tak se na ní celkem těšíme. Původně autoři chtěli stihnout hru vydat do konce letošního roku, nakonec však v obavách, že by riskovali přepracování členů studia raději zvolili jako finální termín konec února 2022. Aby se však vyhnuli kolizi s datem vydání Elden Ring, tak nakonec ještě hru posunuli o trochu dopředu, na 8. únor.

Ghostwire: Tokyo

Odloženo z října 2021 na první čtvrtletí 2022

Chystaná hororová akce od autorů série Evil Within to letos také nestihla. Kvůli pandemii koronaviru a snaze nabídnout maximální zážitek bez kompromisů se japonští Tango Gameworks rozhodli odložit vydání až na počátek příštího roku. Hra bylo oznámena v roce 2019.

Warhammer 40,000: Darktide

Odloženo z 2021 na jaro 2022

Akční střílečka ze světa Warhammeru 40,000 byla oznámena v červenci 2020 s tím, že se vydání má stihnout do konce roku 2021. O rok později se však autoři přiznali, že kvůli covidu původní plány nestihnou a hru odložili na jaro 2022. Naposledy se hra novým trailerem připomněla během letošních Game Awards.

Horizon Forbidden West

Odloženo z 2021 na 18. února 2022

Na rozdíl od God of War to vypadalo, že by Sony letos alespoň jednu z těchto dvou velkých pecek stihnout mohlo. Horizon Forbidden West se také odtajnil během akce k příležitosti představení PlayStationu 5 a už tehdy to vypadalo, že hra je v pozdější fázi vývoje. Stejně jako všechny ostatní však i autory dohnaly průtahy související s pandemií a nakonec bychom se nového Horizonu měli dočkat 18. února 2022.

GTA V v next-genu

Odloženo z 11. listopadu 2021 na březen 2022

Modernizovaná grafika pro konzole nové generace se nemá vyhnout ani osm let starému GTA V. Když však Rockstar viděl negativní reakci na první trailery, kde nebyla moc vidět reálná změna, a následně ještě fiasko s remasterovanými verzemi starších her, raději se vzdal data 11. listopadu a předběžně next-gen pětky odsunul na březen příštího roku. Snad mu to vyjde lépe než ona nešťastná GTA Trilogy: Definitive Edition.

Total War: Warhammer 3

Odloženo z 2021 na první čtvrtletí 2022

Kombinace strategické série Total War s fantasy světem Warhammeru dopadla nad očekávání dobře. První díly zaznamenaly kladnou odezvu jak od kritiky, tak i od samotných hráčů. Na třetí díl si však budeme muset počkat déle, než se původně předpokládalo. Autoři to chtěli stihnout letos, ale nakonec si raději rámcově zvolili jako cíl první čtvrtletí 2022.

Dying Light 2

Odloženo ze 7. prosince 2021 na 4. února 2022

Ačkoliv už to vypadalo jako hotová věc, očekávaná zombie akce Dying Light 2 nakonec své prosincové datum nestihla. Datum se však posunulo jen poměrně mírně, hra vyjde 4. února 2022. Podle autorů je hra hotová a zamířila do lisoven, v současnosti už jen probíhá testování a optimalizace.

Advance Wars 1 + 2: Re-Boot Camp

Odloženo z 3. prosince 2021 na jaro 2022

Remake strategií Advance Wars a Advance Wars 2: Black Hole Rising, který vyjde v edici Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, byla letos v říjnu odložena na jaro 2022, původně jsme se jí měli dočkat 3. prosince. Hra podle Nintenda potřebuje ještě trochu doladit.

Shadow Warrior 3

Odloženo z 2021 na 2022

Ani pokračování skvělé akční řežby Shadow Warrior jsme si nakonec letos nemohli zahrát. Autoři ji oznámili v červenci 2020 a chtěli ji stihnout vydat ještě letos. Vydavatelství Devolver nepřiblížilo důvody posunutí data vydání, zato si celá událost posunu vysloužila vlastní trailer. Hra byla přeložena na blíže nespecifikovanou dobu v příštím roce.

Scorn

Odloženo z 2021 na říjen 2022

Hororová hra inspirovaná dílem švýcarského umělce H. R. Gigera může být jednou z nejzajímavějších exkluzivit od Microsoftu. Dočkáme se jí však až nejdříve v říjnu příštího roku, kam bylo navzdory ještě nedávným slibům o letošním roce posunuto datum vydání. Hra byla přitom oznámena v alfa verzi už dokonce v roce 2014, následovala kampaň na Kickstarteru.

Hello Neighbor 2

Odloženo z 2021 na 2022

Druhý díl survival stealth hry Hello Neighbour byl oznámen v roce 2020 a dokonce jsme hned s oznámením mohli vyzkoušet i hratelné demo. Tehdy jej autoři ještě nezývali Hello Guest ale později vyplynulo, že jde o plnohodnotný sequel. Ačkoliv jej chtěli stihnout vydat letos, nakonec se tak nestalo a musíme si počkat do příštího roku.

Cyberpunk 2077 a Witcher 3 v next-genu

Odloženo z 2021 na první a druhé čtvrtletí 2022

CD Projekt sliboval, že next-gen verze Cyberpunku 2077 a Witchera 3 stihne ještě během letošního roku. Cyberpunk 2077 ve verzi pro next-gen konzole měl původně dorazit už krátce po vydání, jenže vzhledem k nutnosti nejprve hru opravit na přijatelnou úroveň zřejmě neměl u vývojářů tak velkou prioritu. Next-gen verze Witchera 3 zase měla dorazit společně s novou sérií Netflix seriálu. Nakonec ani jeden cíl nevyšel a na vylepšený Cyberpunk 2077 si budeme muset počkat během prvního čtvrtletí 2022, na modernizovaného Witchera 3 pak dokonce na druhé čtvrtletí 2022.