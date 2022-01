KOMENTÁŘ: Další rok herních odkladů? Trpělivost se nám letos odmění

Loňský rok byl jasně poznamenán herními odklady. Firmy, pracující v obtížnějších podmínkách světové pandemie, zkrátka nemohly pokračovat v tempu, které měly v roce 2019 a dříve. Zatímco předloni, v prvním roce pandemie, ještě na trh přicházely hry, které z větší části studia stihla dokončit před pandemií, loňský rok už svázal ruce snad každému. A tak jsme každých pár týdnů četli, jak se hráčům někdo omlouvá, že stanovený termín nestihne.

Nebylo se samozřejmě čemu divit. Už na začátku loňského roku jsem psal o situaci, která nás čeká a nemine: odklady se budou sypat jeden za druhým, a dostaneme tak čas a prostor věnovat se restům, případně aktualizacím na stávající tituly. No a tak mne napadlo udělat podobnou předpověď i pro ten letošní rok. Buďme ovšem rádi, vypadá to totiž o poznání lépe.

Výhoda letoška tkví právě v oné hromadě loňských odkladů. Ano, najde se pár titulů, které autoři přeložili z předpokládaného data vydání 2021 na neurčito, což klidně může znamenat, že hru nestihnou dokončit ani letos (třeba Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2). Valná většina ostatních, které se v roce 2021 nestihly ukázat, však má nové datum letos. A opravdu bych se divil, kdyby alespoň třem čtvrtinám z nich další rok vývoje navíc nestačil k dokončení.

Co všechno mělo v roce 2021 vyjít, ale nevyšlo, jsem shrnul v přehledu na konci prosince. Určitě jsem nepokryl zdaleka všechno, ale dvacítka titulů, které se na seznamu objevily, nejsou žádné maličkosti. Všechny tyto tituly se tedy přelijí do letošního roku a přidají se k titulům, které měly letos vyjít tak jako tak. V optimálním případě bychom tak měli dostat celou várku titulů plánovaných na rok 2022 plus všechny odložené pecky z 2021, a mít tak vlastně extra nabitý rok, že? Zas tak úplně prosté to však není.

Jednou věcí je fakt, že studiu, které by za normálních okolností třeba vydalo jednu hru v polovině loňského roku a následně stihlo udělat další na konci toho letošního, se odkladem jedné hry posune celý kalendář. V letech 2021 a 2022 vznikne tedy jen jedna odsunutá hra, a další až později. To je docela logická věc.

Dá se tedy předpokládat, že titulů s prvotním datem vydání 2022 bude nejspíše méně, než kdyby loni k odkladům nedošlo. Autoři budou pod podobným tlakem jako loni, a další odklady nás tak nejspíše neminou. Už teď si troufám tipnout, že příští prosinec bude výčet titulů, které nestihly svůj rok vydání 2022, také podobně plný. Ale to už nebude tolik vadit, protože letos nám to zkrátka odsunuté hry z loňska vynahradí.

Ale teď už k příkladům. Začnu u Sony, které mělo právě kvůli odsunům rok 2021 poměrně slabý. Největší peckou od Sony Interactive byl loni Ratchet & Clank: Rift Apart, v těsném závěsu pak byl Returnal. A co dál? Ghost of Tsushima a Death Stranding v lepší edici byly fajn, ale to nebyly čistokrevné novinky. Destruction AllStars byl propadák.

Jenže Sony na nás chystalo také Horizon: Forbidden West a God of War Ragnarok, ovšem, jak už víme, tyto dvě hry budou nyní kralovat nabídce Sony až letos. Z původně silného roku 2021 byl tak u Sony jen takový odvar toho, co mohlo být. Letos přijde reparát.

God of War Ragnarök

Vzhledem k tomu, že Horizon vyjde už v únoru a nový God of War by také mohl dorazit třeba už v polovině roku, je tu ještě dost prostoru, jak sestavu vylepšit. Už teď víme, že tu budou v březnu také nové závody Gran Turismo 7. Nové brýle pro playstationovou virtuální realitu by také mohly dorazit do konce roku. Přidejme si k tomu třeba ještě jednu předvánoční pecku (něco, co by přistřihlo hřebínek xboxímu Starfieldu) a rok 2022 se pro fanoušky PlayStationu rýsuje velice slibně.

Nintendo mělo oproti tomu poměrně silný rok, ovšem na toto tvrzení se lze dívat z vícero úhlů. V první řadě to byla snad jediná herní společnost, která loni neměla tak velký nedostatek herního hardwaru. Switche se tedy také prodávaly jak teplé rohlíky, jenže na rozdíl od konkurence byly povětšinou skladem. U nové OLED edice zase nebyl takový přetlak zájemců, jelikož novinka nenabízí zas tak výrazné zlepšení herního požitku, jak se čekalo. Vývojáři her si tak mohli alespoň oddychnout v tom ohledu, že na ně nebyl kladen zvýšený tlak, aby museli hry ještě přizpůsobovat novějšímu hardwaru.

Nintendo tak loni nabídlo celkem vyvážený mix nových hitů (Metroid Dread, Mario Golf: Super Rush) a remaků (Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, Super Mario 3D World). Přes to se rok 2022 rýsuje ještě slibněji. Má konečně vyjít dlouho očekávaný sequel k Legend of Zelda: Breath of the Wild, dále noví pokémoni, Splatoon 3, Bayonetta 3... pokud se tedy zase něco neodloží, letošní sestava tu loňskou určitě minimálně dožene.

Breath of the Wild 2 Bayonetta 3

Xbox a PC pak už v podstatě může těžit z veškerého zbytku multiplatformových her, které se v roce 2022 chystají na pulty a loni to nestihly. Tituly jako Hogwarts Legacy, Dying Light 2, Gotham Knights, Sifu nebo Shadow Warrior 3 si v podstatě můžeme přidat jako bonus ke všemu, co se na nás letos bude valit: Elden Ring, Starfield, Stalker 2, Saints Row, Plague Tale: Requiem, Redfall, nová Syberia a další a další.

U titulů určených pro rok 2022 je tu samozřejmě jedno velké „ale“. Část z nich má podle dosavadní zkušenosti potenciál stát se hrami až na rok 2023. Právě loňský rok celý herní svět vycvičil v tom, že odklady jsou běžné, a vlastně bych se tak ani nedivil, kdyby se třeba některé z pozdějších 2022 titulů odsunuly až na další rok (třeba Starfield nebo Breath of the Wild 2).

Když si však k tomu všemu přičteme fakt, že mnohým z nás se ani v roce 2021 nepodařilo dohnat všechny resty nebo že se chystá i celá řada nových aktualizací a DLC (třeba na Cyberpunk 2077 nebo Assassin’s Creed Valhalla), pak zkrátka lze letošní rok vyhlížet s daleko větším optimismem, než jak tomu bylo přesně před rokem. Jasně, odklady prostě přijdou. Ale myslím si, že je příval opožděných příjezdů z roku 2021 přehluší natolik, že si možná budeme v redakci už brzo stěžovat, jak ty novinky ani nestíháme hrát.