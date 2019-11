Microsoft ukázal Age of Empires 4 a potvrdil pozici konzolové trojky

Akce pořádaná v Londýně odstartovala reklamou na Fortnite, kterou následoval hraný spot s malou dívenkou v roli rytíře Jedi. Úvod tak názorně ilustroval, na jaké publikum bude cílit většina z předváděných titulů.

Po kratším traileru na právě vycházející Jedi Fallen Order, v němž jsme mohli vidět hlavního hrdinu používat dvojitý světelný meč po vzoru Dartha Maula, přišla na řadu řada novinek, které cartoonovým vizuálem silně připomínaly Fortnite. Nepřekvapí, že většinou šlo o multiplayerové tituly, které působí na první pohled béčkovým dojmem.

Autoři ze studia Rare se nejprve pochlubili novinkou Everwild. Podle všeho se hra bude odehrávat v jakémsi fantasy pravěku s roztodivnými zvířaty. V Rare hru vytváří zároveň s dalšími updaty do jejich pirátské onlinovky Sea of Thieves. Ta rozhodně nekončí, rozšíření Seabound Soul vyjde 20. listopadu a bude všem jejím hráčům k dispozici zdarma.

Grounded je nová multiplayerová hra od studia Obsidian, která se má zaměřit na survival, crafting, průzkum a samozřejmě multiplayer. Zástupci studia okamžitě potvrdili, že to není jediný projekt tvůrčího týmu, který fanoušci znají pro jejich skvělé RPG jako Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity anebo Knights of the Old Republic 2.



Opakuje se tak naprosto stejná situace s týmem Ninja Theory, který na akci prezentoval animovanou multiplayerovou akci Bleeding Edge, která má vyjít 24. března. Obě studia svorně tvrdí, že tyto hry byly ve vývoji ještě předtím, než je koupil Microsoft a jinak hodlají pokračovat ve tvorbě příběhových titulů.



Na Xbox příští rok dorazí i animované závody motokár Kartrider Drift, přičemž hra bude free to play. Autoři slibují bohaté spektrum možností, jak si upravit vozítko. Ve výběru nechybí toaletní mísy ani obrovské gorily. Podobně laděnou novinkou je i další hra s cartoonovou grafikou Drake Hollow.



O něco zajímavěji působí westernová střílečka z izometrického pohledu West of the Dead. Hlavní postavu kovbojského kostlivce namluvil Ron „Hellboy“ Perlman a titul připomene My Friend Pedro. Beta běží na Xboxu právě teď.



Z obrazovek PC na Xbox dorazí i úspěšný survival titul Rust a strategie Planet Coaster.

Překvapila příběhová novinka od studia Dontnod, které je podepsané pod peckou Life is Strange. Nový titul Tell me Why působí na první pohled velmi podobně a má nabídnout příběh, v němž nebudou chybět dospělá témata, napětí a silné pouto mezi dvojicí hlavních postav. Zajímavé je, že studio vydá všechny epizody v létě 2020. Hra vypadá graficky o poznání lépe než Life is Strange.



Dva slibné trailery připravilo i vydavatelství Annapurna, které se za krátkou dobu etablovalo jako silný hráč na poli indie her, jenž zpravidla sází na správného koně. Stylová plošinovka The Artful Escape s kytaristou v hlavní roli má vyjít příští rok a mysteriózní Last Stop od tvůrců Virginie láká na spletitý příběh ve stylu Twin Peaks a špičkový soundtrack.



Zástupci Xboxu neotálí v nahánění japonských vývojářů tvořících primárně pro konkurenci. Na Xbox Game Pass tak příští rok přibude Yakuza 0, Yakuza Kiwami a Yakuza Kiwami 2 a všechny singleplayerové díly Final Fantasy od sedmého do patnáctého dílu. Majitelé Xboxu si budou moci zahrát i celou sérii Kingdom Hearts. Dosud byla na platformě k dostání pouze trojka, příští rok, by však měly dorazit remastery všech předchozích dílů.

Ačkoliv Microsoft nadále tvrdí, že konzolový trh zdaleka neopouští, je zřejmé, že termín „Xbox“ má v budoucnu znamenat mnohem víc a přesouvá se spíše do roviny služeb po vzoru Netflixu. První tři měsíce ultimátní verze Xbox Game Pass jsou aktuálně dostupné za pouhý dolar, za nějž dostanete předplatné na konzoli i PC a členství Xbox Live k tomu.



Ohlášeného data vydání se dočkal i remaster Halo: Reach, který je zasazen před události prvního Halo. Vyjít má 3. prosince na konzoli, PC a stejně jako každá exkluzivita Microsoftu, okamžitě jako součást zmíněného Game Passu.



Nového traileru se dočkal také připravovaný Flight Simulator, který vyjde během příštího roku.

Oznámen byl Minecraft Dungeon, což je dungeon crawler z univerza Minecraftu. Vyjít má v dubnu 2020.



Fanoušky stříleček možná zaujme Crossfire X, která dorazí na Xbox ve stejném roce v modelu free to play. S její tvorbou autorům pomáhalo studio Remedy.

Největší zajímavostí celé akce byl první pohled na netrpělivě očekávanou strategii Age of Empires 4. Ta se vrací do středověku, tentokrát však ve 3D grafice. Zmíněna byla civilizace Mongolů a Britů. Těšit se můžeme na dobře známé budovy i jednotky. Z krátké ukázky bylo patrné, že jednotky se budou pohybovat po hradbách a větší roli bude hrát nejspíše terén.



Nového traileru se dočkalo i komplexní postapokalyptické RPG Wasteland 3. „Skutečný“ nástupce izometrických Falloutů se tentokrát prezentoval s temnější upoutávkou, byť černý humor chybět rozhodně nebude. Hra vyjde 19. května příštího roku. Vzhledem k nabité sezoně to nebude mít vůbec lehké.



Microsoft poodhalil i pokračující práce na cloudové službě xCloud, která si bere za cíl přinést hry z Xboxu na „všechna možná zařízení“. Momentálně se stále testuje na tablech a telefonech, příští rok má přijít na řadu Windows 10.

Testovací fáze však náš region nejspíše mine: zmíněno bylo nově Japonsko, Indie a západní Evropa. Hráči by měli mít na xCloudu přístup ke každé xboxové hře, kterou reálně vlastní nebo která je součástí Game Passu. Služba se stále nachází v testovací fázi, ale vzhledem k tomu, kolik prostředků velké firmy investují do podobných služeb, je zřejmé, kam se bude ubírat vývoj v následujících letech.

Na X09 tak Microsoft potvrdil svojí momentální pozici na trhu. Jeho služby jsou sice vynikající a firma pečlivě buduje budoucnost značky, ale zatím stále nedisponuje tak silnými exkluzivitami, jako konkurence. A podle všeho jen tak nebude.