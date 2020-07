KVÍZ: Poznáte nejslavnější černovlásky z počítačových her?

Už je to rok, co jsme vás v našem kvízu nechali poznávat blondýnky ze světa počítačových her. Nastal tedy ten správný čas podívat se pro změnu na černovlásky, abychom nebyli nařčeni z diskriminace.

I když to může vypadat zvláštně, angličtina rozlišuje několik odstínů černé. Lidské vlasy jsou ze své podstaty lesklé a v přímém světle se mohou jevit světlejší než ve skutečnosti. Pokud byste tedy nalezli obrázky, na kterých některé v kvízu uvedené postavy vypadají, že mají vlasy tmavě hnědé, tak to hned neznamená, že jste vy nebo my slepí. Prostě si snižte jas.