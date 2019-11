KVÍZ: Poznáte staré české videohry, na které už se dnes nevzpomíná?

České počítačové hry zažívají zlaté časy a do budoucna by se z nich mohl stát stejně významný vývozní artikl, jako třeba pivo nebo sklo. Na druhou stranu je nutné si přiznat, že ne vše, co se u nás v této oblasti urodilo, mělo automaticky tu nejvyšší kvalitu. Naopak, většina her skončila v zapomenutí, ať už zaslouženě, nebo nespravedlivě. Schválně, na kolik takových si vzpomenete.