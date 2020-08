KOMENTÁŘ: Přišel čas na nástupce Fortnitu? Fall Guys si brousí zuby

Ještě se na herním trhu ani pořádně nestihli ohřát a už slaví velké úspěchy. Zatímco na Steamu se prodalo přes 2 miliony kopií hry Fall Guys, na PlayStationu 4, kde je hra v současnosti mezi konzolemi exkluzivně (byť na Xbox a Switch by měla v budoucnu také zavítat), už má hráčskou základnu přesahující 15 milionů uživatelů. A vypadá to, že popularita hry roste stále strmě vzhůru. Svůj úspěch přitom postavila jak na originalitě a zaměření na mladší publikum, tak i na obyčejném štěstí.

Na nějaký takový titul už celá herní scéna čekala. Populární battle royale žánr už má kdekdo, najdeme jej jak ve formě her zaměřených pouze na něj, tak jako vedlejší režim pro mnoho jiných. A také začíná být už trochu vyčpělý. Tím samozřejmě nechci tvrdit, že je éra takových her u konce, ale spíše to, že už pomalu nastává čas najít nějakou novou senzaci.

Fall Guys na pomyslném seznamu toho, co publikum od „nové senzace“ očekává, odškrtává až podezřele hodně bodů. Zaprvé je vysoce dostupný: jeho primární cílová skupina jsou mladí hráči, ovšem zároveň zabaví i ty starší. S trochou nadsázky si troufám tvrdit, že se u gamepadu klidně může střídat celá rodina. Kouzlo Fall Guys totiž spočívá v tom, že pokud umíte běhat pomocí jedné páčky (nebo kláves na klávesnici) a u toho mačkat jedno další tlačítko na skákání, víc ke hraní nepotřebujete.

Dostupnost ale nemyslím jen tu věkovou, nýbrž i zkušenostní. Některé zápasy ve hře jsou opravdu hodně o štěstí a byť hrajete hru sebelépe, občas vám prostě někdo vyfoukne díky náhodě výhru před očima. Samozřejmě se to nestává moc často a ti, kteří hrají hru více, budou mít logicky navrch. Občas je ale vyřadí holá náhoda: jejich tým hraje špatně, rozhodnou se jít špatnou cestou a nebo je zkrátka někdo úmyslně popostrčí ven z mapy.

Zcela upřímně se třeba přiznám, že mou jedinou dosavadní výhru ve šplhu do kopce přes překážky jsem zkrátka vyhrál proto, že se balvany valily schválně do cesty protihráčů a kladiva točila přesně tak, abych já prošel a ten za mnou ne. Vzhledem k tomu, jak jsou ale jednotlivé hry krátké, vás případná prohra tolik nemrzí, ale z výhry máte stejnou radost, jako ve výrazně těžších battle royales.

I dostupnost po stránce ceny se Fall Guys v podstatě vydařila. Není to samozřejmě Fortnite, které vám dovolí hrát všude úplně zdarma, ovšem 20 dolarů (asi 440 korun) není žádné terno a třeba předplatitelé Playstation Plus je aktuálně dostanou zdarma. Právě to otevřelo dveře spoustě hráčům na této platformě, protože pokud si již platíte možnost hrát multiplayer hry, máte Fall Guys v ceně poplatků.

Další velkou roli hraje samozřejmě originalita. Technicky vzato Fall Guys naplňují jednu z podstat battle royale žánru, a sice že z velké skupiny hráčů vždy zvítězí jen jeden. To je už vyzkoušený princip, na který hráči multiplayeru slyší. Nad jeho rámec však přidávají něco, co sice lidé znají (velkou inspirací jsou televizní pořady jako Wipeout či Takešiho hrad), ale v podobě videohry ještě nehráli.



Zábava pak plyne nejenom z konceptu pomyslné televizní soutěže, ale faktu, že je celá hra šíleně nemotorná, ale v šedesáti potácejících se hráčích o to zábavnější. Na Fall Guys je vlastně poutavé se jen dívat, protože momenty, kdy se všechny „fazole“ v průchodu dveřmi navalí na jednu hromadu nebo se vzájemně přetlačují o obří míč, je přesně ten typ zábavy, který nabídly výše zmíněné soutěže.

V tuto chvíli bychom měli vyčkávat jeden hlavní znak, který určí, zda jsou Fall Guys skutečně takovým hitem: jeho případné kopie. Pokud se během následujících měsíců objeví podobné hry od konkurenčních studií, případně podobné režimy v již stávajících hrách, pak bude jasné, že nový trend je tady. V takovém případě by se ovšem měli mít tvůrci Fall Guys trochu na pozoru.

Fortnite nebylo zdaleka první hrou svého žánru, jenže jednu věc udělali správně v pravý čas: hru uvolnili zdarma. Takže zatímco spousta hráčů projevovala o již existující hry DayZ a PUBG zájem, až Fortnite jim nabídl možnost si celou tu novou senzaci vyzkoušet s nulovou investicí. A strhla se lavina.

Mají Fall Guys na to, jak spustit vlastní lavinu? Ona se vlastně už část svahu utrhla. Teď je otázkou, zda sněhovou čepici na vrcholku neodpálí výbušninou. někdo jiný, a nebo zda se přece jen pozornost zase nevrátí na kopec vedle.