Steamovou hrou roku 2020 je Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 sice vyšlo na PC už na konci roku 2019, vzhledem k pravidlům ankety se však mohlo zúčastnit až loni. A jelikož ze stejného důvodu nesoutěžilo proti Cyberpunku 2077, nenašlo žádného vyzyvatele.

Red Dead Redemption 2 je herní klenot.

Nejen, že vyhrálo v nejprestižnější anketě o hru roku, odneslo si i cenu za nejlepší příběh. Ani vítězové dalších kategorií nejsou vyloženě překvapivé, cenu za inovaci si odnesl Death Stranding, za grafiku Ori and the Will of the Wisps, za hudbu Doom Eternal a multiplayer ovládli roztomilí Fall Guys (viz náš článek).

Pokud vás zajímají výsledky hlasování o hru roku čtenářů Bonuswebu, přijďte se podívat už ve středu 5. ledna, kdy slavnostně oznámíme výsledky a výherce některých herních cen.