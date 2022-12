Jaké jsou vaše herní plány na vánoční svátky?

Ondřej Martinů – Plán je vcelku jasný: Witcher 3 v next-gen verzi na PlayStationu 5. Hru jsem v minulosti zvládl jednou do půlky základní kampaně a podruhé pak kompletně i s datadisky. Už to jsou, tuším, alespoň čtyři roky, takže jsem opravdu hodně zapomněl, byť hned zkraje zjišťuji, že se mi pořád nějaké věci vybavují.

Uvidíme, jestli mi to pohltí opravdu všechen čas. Aktuálně jsem měl taky rozehraný v přípravě na dvojku Jedi: Fallen Order (hraju podruhé) a doufám i v nějaké vánoční slevy na Nintendo Switch, jelikož mám teď doma nově Lite verzi, tak třeba něco na ty opravdu mrazivé dny, kdy se člověku nebude chtít ani z postele. Byl bych třeba rád za slevu na první Mario + Rabbids, která tam, pokud vím, bývá docela často.

Honza Lysý – Mám v plánu se hlouběji ponořit do Marvel’s Midnight Suns, kromě toho chci dohrát Shadow Warriora 3, plus doufám, že dostanu pod stromeček The Quarry. Plus bych rád zkusil Guardians of the Galaxy. Něco mi ale říká, že opět skoro nic z toho nestihnu a budu se válet na pohovce, cpát se cukrovím a posté sledovat Sám doma.

Honza Kouba – Rozhodli jsme se, že si pod stromeček nadělíme God of War: Ragnarök. Snad už brzo okusím, jak epické bude Kratovo završení severské ságy. Syn také stále básní o Lego Star Wars: The Skywalker Saga. Vypadá to tedy, že kromě klasického vánočního a povánočního veselí a snad i bobování, budu ve dne v rodinném co-op mlátit legáčky světelným mečem a v noci řezat nabroušenými břity severské bohy. Taky bych rád otestoval The Callisto Protocol, ale jen pokud by na PS store byl v nějaké výraznější slevě, což teď nejspíš nehrozí.

Petr Zelený – Protože budu svátky trávit u rodičů v Sudetech, tak budu mít po ruce jenom tablet. To znamená, že hraní bude jen doplňkovou činností k obligátnímu obžerství a rozbalování dárků. Předpokládám, že si najdu čas na pár partiček v Marvel Snap (jednotlivé mače koneckonců zaberou méně než pět minut), a aby těch karetních her nebylo málo, přihodím navrch taky Legends of Runeterra, kde zrovna běží speciální event s rozličnými odměnami. Plus doslova před pár dny vyšel menší datadisk, takže budu zkoušet nové karty a jejich kombinace. Po návratu ke kompu se vrátím k Personě 5 Royal, kde mám aktuálně odehráno už přes 40 hodin.

Ondřej Zach – Pravděpodobně se ponořím do světa Fire Emblem: Engage, na což už se po nepříliš povedeném Marvel’s Midnight Suns, respektive té sociální části, popravdě docela dost těším. Proložím to World of Warcraftem: Dragonflight a denně stále hraji kartičky Marvel Snap. Protože volna je poměrně málo, nedělám si naděje, že bych vyzobl něco z backlogu. A jak už poznamenal Honza Lysý, i u nás doma to jistí Sám doma (první dva filmy, cokoliv dalšího vyšlo, budeme raději dělat, že neexistuje).

Honza Ždárský – V posledních dnech a týdnech se věnuji nové expanzi Dragonflight do hry World of Warcraft. Vzhledem k tomu, že začala první sezona a otevřel se nový raid, určitě si rád vyzkouším nový obsah ve hře. Prozatím řada věcí ve hře vypadá alespoň nadějně, tudíž jsem zvědav. Minimálně dle ohlasů veřejnosti to vypadá, že je expanze prozatím hodnocena poměrně kladně. Uvidíme, jak to bude do budoucna. Kromě WoW hraní spíše vynechám a strávím čas s rodinou, případně se vrhnu na nějaké ty herní resty.

