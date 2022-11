RECENZE: Marvel Snap je nejlepší karetka od vydání Hearthstone

Vývojář Ben Brode se podílel na dnes již neexistující karetní hře World of Warcraft: Trading Card Game. Později se stal hlavním mozkem, který pro Blizzard stvořil online karetní hru Hearthstone. Z Blizzardu ovšem v roce 2018 odešel, založil vlastní studio Second Dinner a pro Marvel od té doby kutil se svým týmem free 2 play karetní hru Marvel Snap. Ta už je pár týdnů dostupná na iOS, Android a v betaverzi také na PC, takže se pojďme trochu s odstupem podívat, jak se hraje.

Pravidla Marvel Snapu jsou velmi jednoduchá – balíček má dvanáct karet, přičemž každá reprezentuje více či méně známou postavu ze světa Marvelu. Charakterizuje ji síla, cena vyložení a doprovodný efekt. Cílem je ovládnout tři lokace na herní ploše, a to tak, že celková síla vašich hrdinů u dané lokace je větší než ta soupeřova. Vyhrává ten, kdo na konci šestého kola ovládá víc lokací. Pokud dojde k remíze, bere se v potaz ještě celková síla. V případě, že je i ta stejná, dochází k remíze.

Kořením hry ovšem nejsou jen vlastnosti hrdinů, ale taktéž náhodně vylosované efekty lokací, které se navíc zobrazují postupně, tedy v prvním, druhém a třetím kole. Třešničkou na dortu je funkce „SNAP“, kterou hráči aktivují v okamžiku, kdy si věří, že vyhrají. Je to v podstatě sázka, která vám v případě výhry zajistí víc bodů při rankování. A funguje to samozřejmě i naopak v případě prohry.

Na Marvel Snap je nejzábavnější, že se hraje velmi reaktivně. Nereagujete jen na soupeřův balíček, ve svůj prospěch se snažíte využít náhodně rozlosované lokace. Elysium například zlevní všechny karty o jedna, zatímco Kyln říká, že na toto místo nelze hrát po čtvrtém kole další karty. The Raft odmění hráče, kteří na ni jako první vyskládají čtyři karty. Důležité je si uvědomit, kdo bude první na tahu, o čemž rozhoduje celková síla indikovaná zlatým rámečkem u jména hráče.

Marvel Snap Marvel Snap

Co se vlastních karet týče, na začátku člověk zase tolik možností nemá. Zkoušíte zkrátka uspět s tím, co máte. Nové karty se otvírají hraním a řekněme, že jakousi základní použitelnou kolekci si vybudujete poměrně rychle. Taktik je opravdu hodně, od ničení karet přes posilování, discard po míchání plevele do protihráčova balíčku, takže šance na to, že si najdete svá oblíbená komba, je dost vysoká.

Zároveň se postupně naučíte předvídat kroky soupeře a trestat jeho nepozornost nebo odvážnější tahy. Například karta Bucky Barnes je hodnotami slabá karta: její vyložení stojí dva body s hodnotami 2/1. Když je ovšem zničena, stane se z ní Winter Soldier s hodnotami 2/6. Soupeř ji většinou zahraje v nějaké kombinaci v jednom tahu, aby ji rovnou zničil. Někdy se ovšem stane, že potřebuje zariskovat a zahraje ji jen tak. V takovém případě můžu zahrát například kartu Armor, jejíž efekt ochrání všechny karty v dané lokaci před zničením. Tady už rozhoduje iniciativa, takže soupeř si například je jistý, že svoje kombo zahraje dřív, než já vyložím Armor. A nebo mu ho zruším.

Armor a všechny přetrvávající efekty může odstranit například Enchantress. Soupeř může mít štěstí například na lokaci Death’s Domain, která říká, že když na ni zahraju kartu, zničí se. Za dvě many tak získá kartu se silou šest. Je to zkrátka komplikovaná, promyšlená přetahovaná o to, jak vyprodukovat co největší sílu a zároveň, jak v tom zabránit soupeři. Na každou taktiku existuje odpověď, na druhou stranu to samozřejmě neznamená, že ji máte vždy na ruce. Záleží také, na jakém ranku hrajete. Časem se rozloučíte s některými začátečnickými kartami stejně jako strategiemi.

Náhoda samozřejmě sehrává svoji roli také. Může se stát, že rozlosovaná sada lokací je v dobré synergii se soupeřovým balíčkem, takže od začátku vidíte, že taháte za kratší provaz. Může se dokonce stát, že hned první lokace bude Sakaar, na níž se vyloží náhodná karta z hráčovy ruky. A zatímco u vás to bude třeba Ironheart, který posiluje vyložené karty (takže nic), tak soupeř má štěstí na The Infinaut se silou 20. Ano, není to vůbec fér. Na druhou stranu už mluvíme o extrémech. Super na Marvel Snap je, že partičky jsou opravdu krátké, takže takovouto prohru můžete hodit za hlavu a pustit se do další.

Marvel Snap

Monetizace hry je prozatím přátelská, založená zejména na kosmetických doplňcích, respektive různých variantách stejných karet. Za peníze lze trochu urychlit získávání nových karet přes Collection Level, který stoupá kosmetickým vylepšováním vlastněných karet, nicméně není to vůbec potřeba. Hru si lze užít i v režimu free 2 play. Každá sezona má svůj motiv, kosmetické doplňky, trvá měsíc a stojí 249 korun.

Abych to nějak uzavřel, Marvel Snap je velká paráda. To si tak chcete dát tři nebo čtyři hry a nakonec zjistíte, že jste se u toho pořádně zasekli. Lokace zajišťují potřebnou variabilitu – díky nim může hra proti stejnému balíčku proběhnout zcela jinak. Podstatně se tak ztěžuje hraní na autopilota, což je fajn. Meta už se postupně ustálila, nicméně za víc než měsíc jsem nenarazil na archetyp, vůči kterému by mě vyloženě štvalo hrát (což se mi třeba v Hearthstone dělo poměrně často v posledních letech).

Tvůrci mají velké plány, které zahrnují i nový režim, nicméně stejně tak se může stát, že agresivnější monetizace či nepromyšlené novinky pošlou celý projekt do kopru. Nebudeme předbíhat, uvidíme. Zatím ovšem můžu Marvel Snap všem fandům karetek vřele doporučit.