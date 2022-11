RECENZE: Persona 5 vám vezme přes sto hodin života, litovat ale nebudete

Přes veškerou snahu pokrýt vše důležité se nám občas stane, že nám nějaká zajímavá hra proklouzne mezi prsty. Když v roce 2017 vyšel na západě pátý díl Persony, tak nějak jsme tušili, že to bude zajímavá hra, ostatně tato série má už v jistých kruzích kultovní status, jenže… japonské hry na západě většinově moc čtenáře nelákají, obzvláště když tato byla obohecane divně stylizovanou komiskovou grafikou a její hrací doba přesahovala dobu sto hodin. Svůj čas jsme tak holt věnovali něčemu jinému, což se ovšem rychle ukázalo jako chyba. Recenzenti se doslova předáněli, kdo ji vychválí víc do nebe, v Japonsku navíc hra vyhrála ocenění nejlepší RPG hry všech dob.

Vydavatelství Atlus nám však velkoryse nabídlo možnost vše napravit, když o pět let vydává vylepšenou verzi s podtitulem Royale ve verzi pro nové konzole a me rozhodně enchtěli svojí chybu zopakovat, takže sice pozdě, ale tady je anše recenze Persony 5.

Jak ti bystřejší z vás z poříadové číslovky v názvu hry jsitě pochopili, jde o pátý díl série Persona, jejíž první díl se datuje až do roku 1996. Ani to však nebyl její počátek ve skutečnosti jde o odbočku ze známější série Shin Megami Tensei, která sahá až do roku 1987. Nic z toho ovšem ve skutečnosti vědět nepotřebujete, jde o úplně nový příběh, který sice zpracovává stejné téma jako předchozí hry ovšem nabízí nové postavy i nový svět.

Persona je poměrně originální směsicí sociálního simulátoru, vizuální novely a klasického RPG s tahovými souboji. Hlavní hrdinové jsou studenti, kteří mají schopnost vstupovat lidem do vědomí a pomocí ovládání různých pomocníků (odtud název Persona) měnit jejich osobnost. Zní to bizarně a jelikož je to japonská hra tak to opravdu bizarní je, na druhou stranu jde o poměrně hluboké dílo, které řeší ve hrách jen málokdy viděné problémy. Celým příběhem se vlastně vine linka konfliktu mládí versus stáří, které nemá pro trable teenagerů žádné pochopení.

Hlavním hrdinou příběhu, který je vyprávěn retrospektivní formou jakožto výslech na policejní stanici, je teenager přicházející na novou školu. Provází hoi pověst problémového žáka, jelikož je v podmínce kvůli fyzickému napadení. Jeho předsevzetí dát si život do pořádku se hroutí hned prvního dne kdy při cestě do školy omylem vstoupí do „kouelného světa“ a… A víc vám neřeknu. Ne ani tak proto, abxch vám nezkazil překvapení, ale spíše proto, že příběh je tak vrestevný a rozsáhlý, že bych ho musel zkazit přílišným zestručňováním. V tradici japonských příběhů tu máme několik vrstev vyprávění, desítky zajímavých postav a obrovskou porci obsahu. Už původní hra měla nějakých sto hodin, v Royale edici přibylo dalších cca třicet. Je to obrovská porce, na rovinu na dnešní uspěchanou dobu až příliš veliká, na druhou stranu to umožnuje autorům jít skutečně do hloubky. Na rozdíl od většiny jiných JRPG ovšem netvoří pdostatnou část této doby jen tupé grindování opakujících se soubojů, ale většinou se pohybujete vpřed.

Hra je totiž psotavena na zajíamvé mechanice omezného času. Každý semestr (kapitola hry) má omezený počet dnů, ve kterém musíte splnit některé zásadní příběhové momenty. Kromě nich máte ovšem ruku poměrně volnou a tak můžete svůj čas využít pro plnění nepovinných úkolů, přičemž ovšem nidky nemůžete ani zdaleka splnit všechny. Za jejich plnění dostáváte odměnu, ovšem ne jen primitivně pomocí sbírání zkušensotí a vybavení jak ov ostatních hrách, ale spíše navazováním vztahů. Lidí ve avšem okolí je spousta musíte pečlivě vybírat, jestli nočním tudiem uspokojíte své učitele, kteří vám pak přestanou házet kalcky pod nohy na úkor přátel, kteří dosávají nové schopnsoti. I když tak ve hře anjdeme mluvící kočky, bojujeme s démony edícími na záchodě nebo navštívíte mučírnu volejbalového týmu (a to zdaleka nejsou ty nejbizarnější věci, které při hraní uvidíte), řešíte v podstatě známé problémy balancování času mezi pracovními povnnostmi a zábavou.

Tato vlastnsot hry, která vám během jednoho průchodu neumožní splnit vše, může být trochu stresujícípro hráče západních her, které spoléhají na kompulzivně obsesivní nutnost odškrtávání každého otazníčku na mampě, ve skutenčosti ale tvoří příjemné napětí i ve chvílích, kdy se na obrazovce zdánlivě nic vypjatého neděje.

Zatímco v reálném světě je rha v pdostatě konverzační adventurou, kvůli mizivié možnosti měnit tok rozhovorů možná až vizuální novelou, ve snových světech je rha poměrně klasické RPG, kdy s partou hrdinu pobíháte v koridorech a řešíte hádanky i souboje s nepřáteli, Je tu tedy několik specifik, jako je třeba důraz na stealth možnost verbvoat nepřátele na svou stranu, na druhou stranu nic, co bychom už v mrných variacích neviděli mnohokrát. To samé ovšem nejde říct o tahových soubojích, které jsou všechno jen ne klasické. Kromě obligátních utoků, obrany a používání speciálních schopnsotí tu můžete všechny postavy přepínat mezi několiak režimy, vzájemně je kombinovat a tak vytvářet smrtící kombinace. Souboje jsou kvůli tomu poměrně náročné, v případě smrti se pak vracíte poměrně dlouhé úseky zpět. Navíc jsou na poměry žánru až nezvykle rychlé, žádné dlouho opižlávání jaké známe třeba z Final Fantasy nebo Tales of Arise, ale většinou je tak za dvě tři rundy hotovo, což je reálně tak jedna dvě minuty času. Obecně tedy paltí, že do dungeonů se může pouštět až když se v reálném světě pořádně posílíte.

Co se týče technické