Xbox Game Pass Ultimate od září zahrne i streamování her xCloud

Streamování her od Microsoftu, které známe pod označením Project xCloud, klepe na dveře. A dobré zprávy máme pro ty, kteří si platí Xbox Game Pass Ultimate (zahrnuje Game Pass a Xbox Live). Předplatitelé totiž budou moci hrát více než sto her z knihovny Xbox Game Passu i na svém telefonu a tabletu, a to bez dalších poplatků.