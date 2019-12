Jedi: Fallen Order dostane foto mód

Grafika nejnovější Star Wars hry Jedi: Fallen Order sice není zrovna tou nejhezčí, to však neznamená, že nemá žádné hezké scenérie. A abyste si na ně mohli uchovat vzpomínky, přibude do hry v příštím patchi i oblíbený fotomód. Vyjít by měl ještě tento týden.