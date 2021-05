Far Cry 6, Rainbow Six i Heartland vyjdou do 31. března 2022

Finanční zpráva Ubisoftu nám poskytla alespoň rámcové informace ohledně dat vydání připravovaných her. Už jsme psali, že s pirátskou akcí Skull & Bones se počítá nejdříve ve druhém čtvrtletí příštího roku. Naproti tomu do 31. března 2022 vyjdou Far Cry 6, Rainbow Six Quarantine, Riders Republic, The Division Heartland a Roller Champions.