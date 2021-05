Pirátská Skull & Bones stále žije, vyjde nejdříve v roce 2022

Lodní mezihra z Assassin’s Creed IV: Black Flag byla hráči tak oblíbená, že se kolem ní Ubisoft rozhodl postavit celou hru. Ukázka ze Skull & Bones na výstavě E3 v roce 2017 vypadala sice slibně, obzvláště s přihlédnutím k faktu, že hra měla obsahovat i příběhovou kampaň pro jednoho hráče, od té doby jsme se však o ní z oficiálních zdrojů dozvídali jen ve chvílích, kdy byla odkládaná.

Původní plány se ovšem změnily a hra se postupně proměnila v tzv. live service hru, kterou budou autoři, podobně jako třeba Rainbows Six: Siege, udržovat při životě postupným uvolňováním nového obsahu.

Otázkou je kdy. Podle prvního oznámení měla hra vyjít již v roce 2018, z aktuální zprávy investorům (odkaz) je však jasné, že si na ni počkáme minimálně do příštího roku, možná až do 2023.

Po pravdě řečeno, dlouhé odklady nevěstí nic dobrého a nezbývá než doufat, že po zásadních změnách ve vedení projektu, už vše probíhá, jak má. Do té doby si nadšenci do pirátské tématiky musí vystačit se Sea of Thieves (naše recenze).