Desperados 3 vyjdou i ve sběratelské edici. Podívejte se na ni

Očekávané pokračování značky Desperados by mělo vyjít již v létě (viz naše preview) a ti největší fanoušci značky si jej budou moci zakoupit i ve speciální edici, která bude obsahovat šest kovových figurek hlavních hrdinů, hrací strojek, artbook, soundtrack a 8 pohlednic. To vše zhruba za 2 600 korun, konzolové verze budou ještě o 500 korun dražší.