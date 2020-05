Anthem se pokusí zachránit menší třicetičlenný tým

Loňský looter shooter Anthem o sobě dává opět vědět, a to prostřednictvím ředitele studia Bioware Austin, jímž je Christian Dailey. Ten na blogu Bioware napsal, že na hře pracuje menší třicetičlenný tým, který vnímá jako inkubátor. Tým se má vrátit zpět k rýsovacím prknům, experimentovat, vylepšit to špatné a využít vše dobré. Přiznává také, že to bude delší proces.