Hradečtí se v roce 2024 dočkají hudební megahvězdy, Jaroměř získá obchvat

1 D35 i D11 opět porostou

S určitostí bude pokračovat stavba některých úseků dálnice D35, která má v budoucnosti spojit Liberec, Hradec Králové a Olomouc. Úsek mezi Sadovou a Hořicemi ŘSD začalo stavět v listopadu, hotový má být do konce roku 2025. Úsek z Hořic do Úlibic u Jičína a obchvat Úlibic by se měly začít stavět v roce 2025 a otevřít v roce 2028.

Už v příštím roce míní ŘSD zahájit stavbu 7,5 kilometru dlouhého úseku Sadová – Plotiště a uvést do provozu v roce 2027. Již začal záchranný archeologický výzkum, ale stavební povolení napadli dva lidé a obec Všestary. Námitky se týkají zejména hluku z budoucí dálnice v místní části Bříza a nedostatečných protihlukových opatření. Stavět se začne také 21 kilometrů dlouhý úsek dálnice D11 z Trutnova ke státní hranici.

2 Hradecký sportovní multiareál

Prozatím se o něm mluví pouze jako o fotbalovém, ale v roce 2024 už by z hradeckého stadionu mohl být multifunkční sportovně-kulturní areál. První na řadě bude jen vizuální prvek: osvětlení arény. Kromě světel, několika tělocvičen, lezecké stěny nebo 600 metrů dlouhého běžeckého okruhu se začne před sportovištěm budovat i divadelní amfiteátr, město však hovoří také o stavbě cyklověže i podchodu od koupaliště Flošna. Řešit se bude i způsob zakrytí trávníku, aby se přímo na ploše mohly v budoucnu konat velké koncerty.

3 Sítě na Bílé věži

O nutnosti zabezpečit ochoz Bílé věže v historickém centru Hradce kvůli sebevrahům se mluví už šest let. Rada města schválila vypsání výběrového řízení na projektanta, vznikly tři návrhy, ale všechny odmítl odbor památkové péče. Očekává se, že radnice se k myšlence sítí na Bílé věži vrátí. Ochoz má zábradlí s napnutými ocelovými lany, od roku 2016 se však skokem z věže zabilo pět lidí. Poslední tragický případ se stal v září 2020.

16. července 2023

4 Lavinu festivalů načne RfP

Všechny velké tradiční hudební festivaly i v roce 2024 zůstanou v Královéhradeckém kraji. První bude hradecký Rock for People, který se koná 12. až 15. června a přijedou například americká pop-punková kapela The Offspring, britská kapela Bring Me The Horizon nebo britští tvrďáci The Prodigy. V Trutnově bude od 3. do 7. července festival Obscure Extreme, ve dnech 7. až 10. srpna do Josefova opět zamíří fanoušci tvrdé muziky na festival Brutal Assault a od 22. do 25. srpna je na Bojišti multižánrový TrutnOFF. Divadelní festival Regiony hostí Hradec Králové od 21. do 28. června.

5 Půlmiliardová Mileta

O tom, že proměna křižovatky Mileta na hradeckém okruhu už je blízko, svědčí listopadové kácení několika desítek stromů kolem silnice. Práce s největší pravděpodobností začnou hned na jaře. Ředitelství silnic a dálnic obdrželo v poptávkovém řízení tři nabídky na přestavbu křižovatky, vše by mělo stát 527 milionů korun bez DPH, vítězná společnost M-Silnice nabídla 524 milionu korun. Projekt počítá především s vybudováním nových odbočovacích a řadicích pruhů a také podchodů.

6 Zdraží i jízdné v MHD

Nedojde k tomu hned od ledna, ale MHD v Hradci Králové téměř s jistotou v roce 2024 podraží. Ještě se neví, o kolik ani jakých typů jízdenek se to bude týkat, ale změnou ceníku se již město zabývá od podzimního startu nového odbavovacího systému. Město jen letos bude muset investovat do městského dopravního podniku 380 milionů korun. Kompenzace prokazatelné ztráty loni činila 335 milionů, letos je to o dalších 45 milionů více a náklady dál strmě rostou.

7 Megahvězda Sheeran v Hradci

Přestože po loňském festivalu Rock for People byli pořadatelé k otázce uspořádání opravdu velkého sólového koncertu spíš zdrženliví, v listopadu to s velkou pompou prasklo. Příští rok 27. a 28. července se v hradeckém Parku 360 uskuteční dvojkoncert prvotřídní světové hvězdy – britského písničkáře Eda Sheerana. V Hradci vystoupí s pokračováním turné Mathematics Tour, které v Americe vytvořilo několik rekordů v návštěvnosti. Podle Michala Thomese, ředitele Rock for People, jsou přípravy na koncerty Sheerana nesrovnatelně větší záležitostí než i největší ročník festivalu.

8 Legendy nebes opět přiletí

Loňský premiérový ročník sice propršel, to však pořadatele hradecké letecké show Legendy nebes nikterak neodradilo a příští rok uspořádají dokonce dvoudenní festival. Ve dnech 2. a 3. srpna přiletí například legendární stíhač z druhé světové války mustang, první československý proudový letoun Aero L-29, létající všeuměl Bronco, který se vyznamenal ve Vietnamu i Iráku, vystoupí také letecký akrobat Martin Šonka. V roce 2023 si v Hradci Králové vybrala přestávku přehlídka CIAF a zatím není známo, zda se uskuteční v tomto roce.

9 Náchod promýšlí energopark

Třídírna a spalovna odpadů, stáčírna minerálních vod, obchodní dům nebo základna hasičů by mohly vzniknout na pozemku u hranic s Polskem, který koupilo město Náchod za 22 milionů korun. Podle vedení radnice jde o strategickou lokalitu, která se pravděpodobně začne měnit už v roce 2024. Náchod zatím pracuje s myšlenkou vzniku takzvaného energoparku.

10 Finišuje obchvat Jaroměře

Se zpožděním tří let, ale přece se na podzim otevře šestikilometrový obchvat Jaroměře. Estakáda v Hořenicích, nejdůležitější a nejnákladnější část třičtvrtěmiliardového projektu, je už téměř vybetonovaná. Mostní konstrukce má být hotová v únoru, celý obchvat na podzim 2024. Na trase budou celkem čtyři mosty. Estakáda přes údolní nivu Labe v Hořenicích je z nich nejdůležitější, má 457 metrů.

Obchvat měl být původně hotový ve stejné době jako dálnice D11 z Hradce Králové, která se u Jaroměře otevřela v prosinci 2021. Přípravu projektu zkomplikovaly spory o pozemky rodiny soudce Františka Kučery.

11. prosince 2023

11 Začne stavba obchvatu Náchoda

V závěru roku 2024 konečně začne stavba, po které Náchod volá několik desítek let. Dalším krokem k obchvatu města je úspěšný výběr zhotovitele pro zemní práce na záchranný archeologický výzkum v trase nové silnice. Zakázku získala společnost MI Roads, která oproti odhadované ceně 40,2 milionu korun zlevnila až na 19 milionů. Severní obchvat dlouhý 6,5 kilometru by měl stát přes tři miliardy, stavba má trvat zhruba tři roky a vše směřuje k začátku budování na konci roku 2024.

12 Chirurgie za čtyři miliardy

Obří chirurgický kolos začne v závěru příštího roku růst v hradecké fakultní nemocnici. Počítá se s výstavbou nového pavilonu a rekonstrukcí toho starého, odhadované náklady jsou 4,3 miliardy korun. Termín kolaudace je září 2027. Nové chirurgické centrum hradecké nemocnice patří mezi strategické investice ministerstva zdravotnictví. Projekt počítá s přístavbou k Pavilonu akademika Bedrny a jeho modernizací. V Hradci tak vznikne jeden z největších operačních traktů v Česku.