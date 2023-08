Hradci rostou výdaje s MHD. Až odbavovací systém vydá data, dojde na škrty

Když se zastupitelé už před 15 měsíci zabývali neveřejným materiálem s názvem „Koncepce stabilizace výše prokazatelné ztráty“ podloženým mnoha daty, predikcemi a také třemi různými úspornými variantami, vyvolala studie mezi politiky velký zájem.

Současně bylo zřejmé, že tehdejšímu vedení města se před volbami krátí čas, a tak se problém přehodil na novou koalici. Ta je u kormidla od loňského listopadu, ale téma městská hromadná doprava utichlo. Zatím jen opatrně se však mluví o zavedení tarifů. V ideálním případě od 1. ledna 2024.

Možná už na začátku roku bude mít radnice první data z nového odbavovacího systému. Ten měl nejprve začít fungovat loni v prosinci, po zpoždění dodávek komponentů se termín změnil na letošní květen, ale kvůli potížím s propojením bankovního systému se opět posouvá. Nejnovější odhad je, že systém začne pracovat se začátkem nového školního roku.

„Zdědili jsme to“

„Úkol intenzivně se zabývat MHD jsme zdědili po předcházejícím vedení města. Odbavovací systém, který nám přinese spousty dat a my je nejprve potřebujeme vyhodnotit, nejlépe v prázdninovém a normálním období, se dodělává se skluzem,“ řekl náměstek primátorky pro oblast dopravy Miroslav Hloušek (ODS).

„Pak si sedneme s představenstvem dopravního podniku a probereme, jaké máme možnosti. Je potřeba se zamyslet nad tím, jak dopravnímu podniku pomoci vše finančně zvládnout,“ uvedl náměstek.

Plán možné finanční záchrany už loni v květnu předestřela třicetistránková koncepce. Studie představila tři balíčky s různou výší úspor - od 5 až do 90 milionů. Podle toho s nejvyššími úsporami by MHD škrtla 34 procent rozsahu provozu, přes dva miliony kilometrů a 50 řidičů z celkového počtu 225.

Materiál otevřel oči některým reprezentantům města, kteří chtěli výši kompenzace prokazatelné ztráty stabilizovat až na několik let. Tento cíl je zkrátka nemožný.

Tarif nejdříve od 1. ledna

„Nejprve potřebujeme vyřešit potíže nového odbavovacího systému, které jsou na straně banky. Současně však už začínají schůzky, na nichž se bavíme o novém tarifu, který by mohl přijít od 1. ledna. Diskutujeme o možnostech užití časového jízdného, popřípadě o propojení mezikrajských karet, například pardubických. Zatím se však nebavíme o cenách, tedy ani o zdražování nebo naopak zlevňování. Na to je příliš brzo,“ sdělil ředitel dopravního podniku Zdeněk Abraham.

Kdyby mělo vše jít podle harmonogramu, nejdříve by se měl konečně rozjet nový odbavovací systém. Dopravní podnik také čeká na požadavky od komisí místních samospráv (KMS), ale prý chce naslouchat i jednotlivcům, když přijdou s novým nápadem.

„Máme požadavek krajského úřadu na začlenění MHD do systému Oredo a pomoci tak okolním obcím. Čekáme na konkrétní body, sejdeme se na konci prázdnin. Naším největším cílem souvisejícím s městskou hromadnou dopravou však je pomoct městu od zátěže aut. To však bude na delší čas,“ podotkl Miroslav Hloušek.

„Nejsme úplně spokojení“

O tom, že by město v dopravním podniku mělo udělat více změn než jen uvažovat o cenách jízdného nebo zavedení tarifů, je přesvědčen náměstek primátorky pro investice Lukáš Řádek (TOP 09):

„Ve vedení města jsme se bavili, že nejsme úplně spokojeni, jak dopravní podnik funguje. Musíme se na to podívat velmi podrobně, protože určitě tam jsou rezervy. Budeme hledat progresivnější a moderní řešení veřejné dopravy. V následujících týdnech o tom určitě budeme mít koaliční jednání. Vytvořili jsme kvůli tomu i speciální tým, který se této problematice věnuje a rozumí jí.“

Podle některých zastupitelů by dopravní podnik měl prokázat podnikavého ducha a hledat, kde by sám vydělal. Ředitel zdůrazňuje, že firma rozhodně neustrnula a ve vedlejších činnostech se jí nadmíru daří.

„Podnikáme například v oblasti lakování, servisu, myčky, prodeje pneumatik, vyvažování vozidel, zájezdové dopravy nebo autoškoly. I to samozřejmě pomáhá ke snižování dotace od města, ale jde o jednotky milionů korun. Také máme čím dál větší podíl lakování pro externí firmy, krásně se nám rozjel byznys s klimatizacemi do vozů, pneuservis i autoškola. Oproti loňskému roku máme asi dvakrát tolik kurzů. Někteří zájezdoví dopravci v okolí Hradce Králové ukončili činnost a my jsme na konci školního roku už neměli kapacity autobusů pro školní výlety,“ řekl Abraham.

Zatímco od loňského června fungovala hradecká MHD kvůli nedostatku řidičů v omezeném režimu, letos už je vše při starém.

„Jsme stabilizovaní a dokážeme bez problémů odjezdit vše, co máme uzavřené ve smlouvě s městem. V autoškole nyní máme šest nových řidičů a náborová kampaň pokračuje. Nedávno přišli na pohovor také dva lidé z České pošty, kteří dostali výpověď. Na konci roku nám mělo odejít 19 řidičů do důchodu, ale nakonec jich bude jen sedm,“ konstatoval ředitel podniku.