Všestary a dva občané dali kvůli hluku rozklad proti povolení plánované části D35

Rozklad podali k ministru dopravy Martinu Kupkovi (ODS). Vyplývá to z rozkladů, které ministerstvo dopravy zveřejnilo na úřední desce. Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) ČTK zjišťuje.

ŘSD získalo od ministerstva dopravy nepravomocné stavební povolení na úsek D35 Sadová - Plotiště letos 11. října. Stavbu 7,5 kilometru dlouhého úseku by ŘSD chtělo zahájit v roce 2024 a uvést do provozu v roce 2027. V trase nedávno začal záchranný archeologický výzkum. Odhadovaná cena stavby úseku je 2,25 miliardy korun bez započtení daně.

Obec Všestary v rozkladu uvedla, že stavební povolení napadá v celém rozsahu pro jeho nepřezkoumatelnost, nesprávnost a nezákonnost. Obec navrhla, aby ministr Kupka stavební povolení zrušil a věc vrátil ministerstvu dopravy k dalšímu řízení.

Všestary, které mají asi 1 800 obyvatel, připomněly, že již ve stavebním řízení vznesly námitky proti absenci protihlukových stěn u místní části Bříza, která je od budoucí D35 vzdálená asi 380 metrů. Poukázaly na to, že Bříza je od konce roku 2021 zasažena zvýšeným hlukem z blízké dálnice D11 a z mimoúrovňové křižovatky Plotiště. Hluk je v Bříze údajně již nyní na hranici limitů.

Obci vadí i to, že ministerstvo při povolení stavby argumentovalo šest let starou akustickou studií, která lokalitu Břízy údajně ani neřeší. Ministerstvo dopravy také při stavebním řízení podle obce nepostupovalo správně, když se nepokusilo o dohodu mezi účastníky řízení ve věci podaných námitek. Pokud by tak ministerstvo učinilo, mohlo podle Všestar dojít k dohodě s ŘSD.

Rozklad podali také dva obyvatelé Břízy Vít Havlíček a Richard Lán. V rozkladech, které mají podobné formulace, žádají vybudování protihlukových stěn v celé délce podél Břízy. Žádají také aktuální akustickou studii.

„Od dálnice D11 a ani v plánované stavbě dálnice D35 není obec chráněna žádným protihlukovým opatřením,“ uvedli shodně.

ŘSD plánuje, že všechny úseky D35 v Královéhradeckém kraji od Plotišť po Úlibice u Jičína postaví za následujících pět let.

14. listopadu 2023

Úsek D35 mezi Sadovou a Hořicemi na Jičínsku ŘSD začalo stavět 7. listopadu, hotový má být do konce roku 2025. Úsek z Hořic do Úlibic u Jičína a obchvat Úlibic by ŘSD podle aktuálních plánů chtělo začít stavět v roce 2025 a otevřít v roce 2028.

Úsek z Úlibic do Turnova, který vede přes Český ráj, nebude ŘSD stavět jako dálnici, ale jako přeložku silnice I/35, která se vyhne obcím. Dálnice D35 má v budoucnosti spojit Liberec, Hradec Králové a Olomouc a má být severní alternativou přetížené dálnice D1 při cestě z Čech na Moravu. Po dokončení bude s délkou 210 kilometrů nejdelší dálnicí v Česku. Zatím je z D35 hotových několik vzájemně nepropojených částí.