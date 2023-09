Festival TrutnOFF se vrátil, ale v místě kempu soukromník chystá stavbu

Geronimo ještě nespočítal spiklence ani utržené kůže. Kvůli kolonizátorům nelze zakopat válečnou sekeru a znesvěcení červené půdy hrozí víc než kdy jindy.

Z indiánského překladu: pořadatel festivalu TrutnOFF Martin Věchet nerad mluví o počtu návštěvníků i o ekonomických výsledcích. Protože má stále dost nepřátel a v areálu Bojiště se nejspíš brzo začne stavět, hudební přehlídka se možná bude muset zase stěhovat.

V srpnu se TrutnOFF vrátil na Bojiště. Byl to comeback ro(c)ku se vším všudy, co k festivalu s kořeny v roce 1984 patří. Prezidentská návštěva, déšť s varovným poselstvím rudého bahna, Hare Krišna, modlitby, stánky s lidovými cenami, ale i s předpovědí, že se blíží nový konec českého Woodstocku na Bojišti. A tentokrát definitivní.

Příští rok by ještě TrutnOFF mohl oslavit neuvěřitelnou čtyřicítku v Trutnově. Pak se možná areál kempu změní na staveniště a místo stanů tu vyroste komerční zástavba.

Shodí zastupitelé dotaci?

Další malá indicie konce festivalu v Trutnově se nejspíš odehraje už dnes na jednání zastupitelstva. Do návrhu jde žádost o městskou podporu ve výši 450 tisíc korun, ale podle informací MF DNES se tento plán setkal s kategorickým nesouhlasem, především pak ze strany občanských demokratů.

A do třetice: vztahy Martina Věcheta s vedením města ani zdaleka nejsou dobré, přestože jeho největší odpůrce Ivan Adamec už téměř dva roky nestarostuje, když po 23 letech složil funkci. Jeho nástupce Michal Rosa (oba ODS) sice byl pravidelným návštěvníkem festivalu, ale v srpnu dorazil jen proto, aby coby starosta přivítal prezidenta Petra Pavla.

„Rád bych řekl, že vztahy s Martinem Věchetem jsou korektní, ale nebyla by to pravda. Řekněme, že vztahy mezi městem a pořadatelem jsou složitější, a pokud by nepřijel prezident, pravděpodobně bych tam vůbec nebyl. Na druhou stranu ve čtvrtek jsem si to na Bojišti užil, protože jsem potkal spoustu známých, které jsem dlouho neviděl,“ řekl starosta Michal Rosa.

Odplata za 13 let staré ponížení

Pravdou je, že Martin Věchet (přezdívaný Geronimo) si svým rebelantstvím mezi konzervativními politiky dělá nepřátele velmi snadno a jeho vztahy s radnicí drhly déle. Abychom našli důvod, proč kulturní komise a po ní nejspíš dnes i zastupitelé zavrhli žádost o finanční dotaci 450 tisíc korun, musíme se vrátit až do listopadu roku 2010.

Tehdy Václav Havel převzal čestné občanství a Kulturní cenu města Trutnova, ale nikoli na festivalu, jak si sám přál, ale ve společenském centru Uffo a před Věchetem a dalšími příznivci s posměšnými transparenty. Ponížení radnice bylo dokonáno, když se Havel nezúčastnil slavnostního rautu a namísto toho se nechal unést Geronimem do hospody na koncert. A právě to Věchetovi politická reprezentace nejspíš dodnes neodpustila.

„Ochota mezi koaličními zastupiteli podpořit návrh na finance pro festival je extrémně nízká. Ten odpor mě až překvapil. Všichni, kteří zažili předávání kulturní ceny a viděli, co se tam stalo, nejsou ochotni festival podpořit. Martin měl právo to udělat, demokracie ale neznamená jen práva, ale i povinnosti přijmout důsledky svého jednání. Spousta rozmíšek a okopávání by se dala přijmout, přejít a zapomenout, ale tohle je něco, co zastupitelé a současní radní nezapomněli,“ vysvětlil starosta pohnutky valné části zastupitelů.

„Ale rebelové jsou potřeba“

Podle bývalého trutnovského zastupitele a člena kulturní komise Roberta Fajfra by naopak město mělo být Geronimovi vděčné.

„Když jsem byl na posledním jednání kulturní komise, byl jsem svědkem obrovské frašky. Všichni jako jedna armáda se postavili proti jakékoli podpoře festivalu, natož pak finanční. Jenže byl to právě on, kdo rozhýbal kulturu v Trutnově. Právě kvůli rivalitě mezi ním a bývalým starostou Ivanem Adamcem všichni dostávali rovné peníze,“ upozornil Fajfr.

Robert Fajfr také ze zkušenosti odhadl, co Věcheta za léta pořádání festivalu nejvíce mrzí. „Nikdy to nepřizná, ale podle mě jej trochu trápí, že se nikdy nedočkal žádného uznání za to, co pro Trutnov udělal. Je to takový zvláštní odpor proti němu a festivalu. Ano, je bagroidní, protože když má názor, jede a hrne jako bagr. Někdy je jako malé dítě, někdy je trochu naivní, je rebel, ale přesně to se na něm líbilo i Havlovi. A rebelové jsou v demokracii potřeba. A v Trutnově obzvlášť,“ podotkl.

18. srpna 2023

Oponuje mu trutnovský publicista a politolog Jiří Štefek, který roli Věcheta ve městě ilustroval na příkladu posledních komunálních voleb, v nichž Geronimo na čtvrtém místě kandidátky My Trutnov získal zanedbatelných 227 preferenčních hlasů a celé uskupení pak titěrných 1,79 procenta hlasů.

„Martin Věchet není schopen změnit svou roli, kterou zastává desítky let. Před 30 lety někomu imponovala, nyní nikoli. Je to buřič a rebelant, kterého alespoň v Trutnově nikdo nebere vážně,“ tvrdí Štefek.

Hlasování ukáže, říká Věchet

Martin Věchet si od pondělního zastupitelstva prý vůbec nic neslibuje. Dobře ví, jakou má pověst a jaké kontroverze mezi místními politiky vzbuzuje jeho jméno.

„Z celé republiky, ale i Floridy či Německa nebo Rakouska nám přicházejí dopisy a telefonáty se slovy díků. Stejně tak od zahraničních i tuzemských účinkujících. Letošní ročník byl opravdu festivalem radosti a souznění, jak říkával Magor, manifestace radosti. I z prezidentské kanceláře přišlo poděkování. Jen na trutnovské radnici se okolo festivalu tiše přešlapuje a až na pár výjimek je zarýglováno,“ říká pořadatel.

„Ani tak nejde o ty kůže, které jsou v našem nemalém rozpočtu zrnkem, ale o to, jestli festival, kterým je TrutnOFF známý a navštívili jej dva prezidenti, na radnici chtějí, anebo naopak. Pondělní hlasování o podpoře je v podstatě akt, jestli je vůle jít dopředu s tím, co je přínosem pro město, anebo zůstat zabarikádován na pozicích osobní nevraživosti, zášti a starých struktur. Ani závist nic neřeší. My přicházíme s dýmkou vstřícnosti,“ říká Věchet.

Oslava 40 let a konec?

Jestliže organizátora z Trutnova nevyžene očekávaný nesouhlas zastupitelů s finanční podporou ani nepopularita u vedení města, jednou to nejspíš zařídí stavební plány na místě kempu a parkoviště. Jestli to bude za rok, nebo za tři, to záleží na soukromém investorovi.

„Hlavně má dcera, která přebírá vedoucí otěže festivalu, by ráda v Trutnově zůstala. Všichni ale víme, že prakticky to bude téměř nemožné. Ve chvíli, kdy se hned za plotem začne stavět obchod se železářstvím – jak víme od vlastníka pozemku, že by se tak mělo stát do dvou let – potom si nedovedu představit, kde bude zázemí včetně kempu,“ říká Věchet.

„Pak bude vyřčen ortel a vše bude zpečetěno. K festivalu naší velikosti potřebujeme i velké zázemí, včetně toho, kde lidé mohou stanovat a parkovat. Jakmile o to přijdeme, je konec. Nový starosta nám sice naznačoval určité varianty, jak to zařídit, ale já si je v praxi moc nedovedu představit. Příští rok bude festivalu 40 let, je možné, že se vše završí,“ předpovídá Věchet.

„Pokud se u Bojiště už v příštím roce nezačne nic stavět, festival se klidně může znovu uskutečnit, nic objektivního tomu bránit nebude. Ten prostor se jednou zastaví, to je pravda, ale je otázka, jestli to bude za dva roky, nebo za pět let,“ upozornil Jiří Štefek.

Město letos na jaře do oprav amfiteátru na Bojišti investovalo téměř deset milionů korun. Na vrchol prvního dne festivalu TrutnOFF a koncert Pražského Výběru tu usedl i prezident Petr Pavel. Starosta Bojiště nevnímá coby festivalpark, ale jako přírodní areál pro zábavu a rekreaci. Zdůraznil, že plánovaná výstavba na městě nezávisí.

„Pozemky, které navazují na areál Bojiště, byly dlouhodobě určené k zastavění a byly několikrát na prodej, až je v dražbě získal soukromý investor. Do dvou let má v plánu začít stavět, tím se možnosti pro kemp v těsné blízkosti areálu zavírají,“ uvedl Michal Rosa. Podle něj mají budoucnost festivalu TrutnOFF v rukou pořadatelé.

„Bude záležet na nich, zda si najdou náhradní plochy. Já je však v okolí nevidím a Trutnov bohužel nenabízí ani dostatečnou lůžkovou kapacitu v hotelích. Pokračování festivalu bude záležet na organizátorech. Nevím, jak festival dopadl ekonomicky a zda bude moci pokračovat dál, ale umím si představit, že až se zastaví všechny louky okolo, festival tam bude obtížné, ne-li dokonce nemožné provozovat. Jednoho dne se to stane, ale nejsou to kroky města. Letos stačilo, aby zastupitelstvo neschválilo vyhlášku o rušení nočního klidu, a festival by pořádat nešlo,“ poukázal starosta na vstřícné kroky radnice.