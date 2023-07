OBRAZEM: Obscénní svátek metalu zpestřilo bičování i skluzavka do kuželek

Na trutnovském Bojišti odstartoval ve středu 24. ročník výstředního hudebního festivalu Obscene Extreme. Svátek nejtvrdšího metalu doplňuje divoký doprovodný program, ve kterém nechybí bičování na holé pozadí až do krve, jízda po hlavě po skluzavce do kuželek nebo závody v popelnicích. V metalové a grindcorové komunitě světově uznávaná přehlídka potrvá do neděle.