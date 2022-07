Extrémní festival začal bičováním, novinkou bylo klouzání v lubrikantu

Přestože se trutnovský festival Obscene Extreme, který se na Bojišti koná od roku 1999, snaží jít neustále dopředu, některé věci se nemění. Už tradicí je úvodní den plný neobvyklých soutěží. Ani tentokrát tomu nebylo jinak.

Ve středu po obědě se metaloví fandové na improvizovaném oválu proháněli v popelnicích, svedli bitvu obřími uchošťoury na lávce a testovali odolnost zadnice při bití bičem.

Organizátoři připravili pět disciplín, hned na úvod představili úplnou novinku. Jízdu na skluzavce, kterou tvořila 15 metrů dlouhá plachta pokrytá litry lubrikačního gelu. Pořadatelé jej na ploše roztírali košťaty jako metači v curlingu, na soutěžící ve spodním prádle a helmách roztok lili z plastových kbelíků.

Některým to jelo tak, že doklouzali skoro až na konec plachty. Skluzavka nahradila pojídání pálivých papriček, které tentokrát na programu chybělo.

„Nechceme moc záchranářům přidělávat práci, je lepší, když nic nedělají,“ vysvětlil Arnošt Rybín z uskupení Fly High Tribe, které bláznivé soutěže na Obscene Extreme pořádá. Jinak zůstalo vše při starém.

Následovala jízda v plastových kontejnerech na odpad, na asfaltovém plácku za hlasitého povzbuzování diváků kroužily tříčlenné „posádky“ z Finska, Rakouska i Francie. O kulisu se kromě křičících fanoušků starala tvrdá muzika z reprobeden. Nouze nebyla ani o krkolomné pády.

Nejvíc bolela gumová podložka

Po soubojích obřími uchošťoury na lávce, při kterých metalisté od pořadatelů kromě helem vyfasovali také plynové masky, následoval zlatý hřeb programu – soutěž v bičování. Čtveřice fanoušků prokázala obdivuhodnou kuráž.

Historie festivalu Obscene Extreme První ročník festivalu byl v roce 1999, s jedinou výjimkou se všechny uskutečnily na trutnovském Bojišti. Z festivalu se stala jedna z nejznámějších a nejrespektovanějších přehlídek extrémní muziky na světě. Každoročně na ní hrají muzikanti z celé Evropy, USA, Jižní Ameriky, ale také z Asie nebo afrických zemí. Poslední dva ročníky výrazně poznamenala koronavirová pandemie. V roce 2020 se Obscene Extreme kvůli covidu neuskutečnil vůbec, loni s menším počtem kapel i diváků.

Se zatnutými zuby zvládla bití rákoskou, plácačkou, bičem i gumovou podložkou pod pivní bar. Už po dvou kolech přitom na jejich zadnicích vyskákaly výrazné podlitiny a jejich obličeje na každou další ránu odpovídaly bolestivou grimasou.

„Oni držej. Co mám s nima dělat?“ pronesla Mili Picková, která rány zasazovala.

Rozhodlo poslední kolo a deset ran koženou plácačkou. Tři ze čtyř soutěžících vydrželi až do úplného závěru. „Chtěl jsem vyzkoušet, kolik toho před lidma vydržím. Bolelo to, ale čekal jsem, že to bude ještě horší. Nejbolestivější byly rány gumovou podložkou,“ uvedl Ládin, jenž zvládl všechna kola.

„Musím říct, že mě překvapili, nečekala jsem, že dojdou tak daleko. Takhle intenzivní bolest dokáže zvládnout jen málokdo. Bylo vidět, že se kluci nechali vyhecovat. Určitě na to budou myslet minimálně další týden, protože to moc dobře ucítí při každém sednutí,“ zhodnotila Mili Picková. Úplnou tečku za soutěžním blokem obstaralo pití půllitru slané vody na čas.

V 17 hodin pak začal pětidenní maraton koncertů. Obscene Extreme potrvá do neděle, na jediném pódiu se vystřídá 80 kapel z celého světa. Hlavními hvězdami jsou švédští metalisté Dismember, Pig Destroyer, Infest a Macabre z USA nebo němečtí veteráni thrash metalu Tankard.