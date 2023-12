Nejdražší stavbou na obchvatu Jaroměře je půlkilometrový most, vydrží 100 let

Obchvat Jaroměře má výrazně ulevit dvanáctitisícovému městu od tranzitní dopravy.

Pokud budou práce pokračovat dosavadním tempem, mohla by se přeložka silnice I. třídy podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) motoristům otevřít ještě o něco dříve než na přelomu podzimu a zimy příštího roku, jak investor původně plánoval.

Hotové jsou všechny zemní práce. Stavaři začali pokládat vozovkové vrstvy, z celkové délky obchvatu 6,6 kilometru je vyasfaltován zhruba jeden kilometr.

„Časově jsme v polovině, ale stavebně jsme za polovinou. Snažíme se i v zimě využít každý den, kdy je možné stavět. Pokud to tak bude pokračovat, na jaře bychom se mohli bavit o šanci na zrychlení projektu,“ řekl MF DNES mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Podle harmonogramu se má obchvat otevřít na přelomu příštího podzimu a zimy. „Když nebude letošní zima vysloveně sibiřská, mohlo by to být i o něco dříve,“ dodal.

Na trase budou celkem čtyři mosty. Estakáda přes údolní nivu Labe v Hořenicích je z nich nejdůležitější, má 457 metrů.

„Máme vybetonováno deset polí z dvanácti, do přelomu února a března bychom chtěli mít hlavní práce hotové,“ poznamenal stavbyvedoucího Rostislav Nerad ze společnosti Metrostav Infrastructure, která obchvat staví.

Na nosné konstrukce stavaři spotřebují pět tisíc kubických metrů betonu. „Když k tomu připočteme základy a pilíře, tak se dá říci, že šest, možná sedm tisíc kubíků na tento most padne,“ upřesnil Nerad.

Mostní konstrukci u jaroměřského krematoria podpírá několik pilířů, nejvyšší mají přibližně dvanáct metrů. Podle Jana Rýdla bude technická životnost mostu sto let. Zatímco na estakádě budou práce pokračovat i během zimy, asfaltování vozovky bude pokračovat v březnu.

Mikrotunelování kanalizace

Na budování dešťové kanalizace, která odvede vodu ze silnice, firma nasadila razicí štít. Podle stavbyvedoucího Jakuba Modráčka je použití bezvýkopové technologie na takovéto stavbě kuriozitou.

„Na druhou stranu to v tomto případě dává logiku, protože dešťová kanalizace je v daném úseku naprojektována v průměru šest metrů pod zemí. To už na klasickou výkopovou metodu není, zemní práce by byly příliš náročné,“ vysvětlil.

Kvůli tvrdému podloží zabralo mikrotunelování prvních 50 metrů z celkem 650 celý měsíc. V úseku je čtrnáct revizních šachet, kde jsou napojené přípojky pro odvod dešťové vody ze silnice.

Obchvat měl být původně hotový ve stejné době jako dálnice D11 z Hradce Králové, která se u Jaroměře otevřela v prosinci 2021. Přípravu projektu zkomplikovaly spory o pozemky rodiny soudce Františka Kučery. Tendr vyhrála společnost Metrostav Infrastructure s cenou 688 milionů korun. Obchvat propojí silnici I/33 s naposledy dokončeným úsekem D11, jenž končí v Hořenicích.

„Obchvat je naprosto klíčový pro odvedení tranzitní dopravy z Jaroměře,“ upozornil mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Městem denně projede na 15 tisíc aut. Řidiči jedoucí od Hradce Králové na Náchod a do Polska dnes musí přes centrum Jaroměře.

Během loňského archeologického průzkumu objevili odborníci v trase obchvatu stopy četného osídlení, například osm tisíc let staré neolitické sídliště nebo jeden z nejseverněji položených keltských hrobů z té doby na území České republiky. Ve Svinišťanech archeologové vykopali dvě žárová pohřebiště z doby bronzové.