Kolon v Jaroměři po otevření D11 ubylo jen částečně, čeká se na obchvat

Od poloviny prosince slouží dlouho očekávané pokračování dálnice D11 z Hradce Králové do Jaroměře.

Obyvatelé dvanáctitisícové Jaroměře, kterou léta sužuje nadměrná tranzitní doprava směrem na Trutnov a Náchod a dál do Polska, na to čekali jako na smilování. Od dálnice si slibují výrazný pokles dopravy na průtahu městem.

Jenže dálnice z Jaroměře zatím vyvádí pouze dopravu směrem na Krkonoše. Bez severního obchvatu se auta na Náchod a do Polska valí někdejším věnným městem českých královen dál.

Redaktor MF DNES si provoz v ranní špičce na silnici I/33 vyzkoušel na vlastní kůži, a to jak před otevřením dálnice, tak po něm.

První cesta z Hradce Králové do centra Jaroměře a zpět se uskutečnila v úterý 14. prosince kolem 8. hodiny. Druhá přesně o týden později ve stejném čase. Rozdíl v hustotě dopravy je patrný, avšak ne tak výrazně, jak možná někteří očekávali.

Nejvýraznější změna pro řidiče nastává hned po výjezdu z krajského města. Už nájezd na okružní křižovatku u ČKD je plynulejší než obvykle.

Řada vozidel, zejména kamionů, která dříve tudy pokračovala od dálničního sjezdu v Kuklenách na Jaroměř, totiž nyní frčí po nedaleké dálnici. Pro řidiče jedoucí od Hradce Králové bez dálniční známky, kteří musí použít starou silnici, se tak otevírá výhled, který znají spíše z víkendových nebo z podvečerních jízd.

Od Hradce už nejede souvislý štrúdl aut

Ne, že by silnice připomínala okresku, ale zatímco před týdnem v protisměru jel prakticky jeden dlouhý štrúdl aut od Hradce až někam k Předměřicím nad Labem, nyní se proti mně objevují jen jednotlivé vozy, maximálně shluky několika aut seštosované za opatrnějšími řidiči.

Samotná cesta na Jaroměř není po staré silnici o mnoho rychlejší než dříve. Menší provoz potěší především šoféry, kteří se na státovku napojují třeba v Předměřicích nebo v dalších obcích na trase.

Potenciálně nebezpečné místo, kde se na starou silnici napojuje sjezd Jaroměř-jih a hned první den tam došlo k nehodě, je dobře označené. Výrazné reflexní cedule upozorňují řidiče od Hradce Králové na změnu přednosti v jízdě. Řidiči zvyklí tudy frčet přinejmenším devadesátkou, zde musejí dát přednost vozům sjíždějícím z dálnice.

Napojení silnice I/33 na novou dálnici D11 u Semonic poblíž Jaroměře. Některé řidiče překvapila změna značení (21. 12. 2021).

V praxi si to vyžádá výrazné zpomalení, ne-li úplné zastavení. Doprava z dálnice je tady totiž skutečně hustá. Měly by tady sjíždět všechny kamiony, které pokračují na Náchod a dál do Polska.

Kolony jsou před křižovatkami

Když provoz na silnici od Hradce Králové zahustí ještě vozidla z dálnice, cesta začíná připomínat výjevy z minulého týdne. Příjezd do Jaroměře je sice oproti minulému úterku ještě klidnější, avšak jakmile se blížíme k prvnímu kruhovému objezdu, ručička tachometru se stáčí k nule.

Pravda, kolona přede mnou není tak dlouhá jako před týdnem, ale v opačném směru proti sobě vidím hned několik dodávek a kamionů mířících na Hradec.

Průjezd první okružní křižovatkou je přesto rychlejší než obvykle. Následující úsek, který minulý týden znamenal souvislé kolony vozidel v obou směrech, je viditelně volnější. Ne snad, že bych v protisměru nikoho nepotkal, ale rozestupy mezi auty jsou výrazně delší. Někdy stačí i na to, aby chodci přešli silnici, aniž by z obou stran musela zastavovat auta. To ještě před týdnem bylo nepředstavitelné.

„Přijde mi, že jezdí asi o třetinu méně aut, hlavně kamionů. Nejvíc je to znát ve výjezdu na Trutnov,“ říká Josef Bušek z Jaroměře.

Výrazně rychleji lze projet i druhý kruhový objezd. Zatímco dříve se tady sbíhala doprava od Náchoda a Trutnova, teď na něj proudí většina dopravy z centra, tedy od Náchoda. I tak je zde provoz slabší než před týdnem.

Minulé úterý se táhla kolona aut, především kamionů, až k následujícímu kruhovému objezdu pod náměstím. Nyní stojí na ulici jen něco přes deset vozidel a další přibývají plynule.

„Teď je na srovnávání špatná doba. Za chvíli jsou Vánoce a doprava by stejně byla slabší, i kdyby dálnice nebyla,“ míní prodavačka v obchodě s lahůdkami při výpadovce na Trutnov.

Právě zde se řada řidičů od Krkonoš stavovala na rychlé občerstvení. Pokles zájmu tu zatím neregistrují.

Auta dál blokují město, stěžuje si žena

Se závěrem, že by dovedení dálnice za Jaroměř městu výrazně pomohlo, však všichni nesouhlasí. Upozorňují hlavně na chybějící obchvat města, který má upravit i dopravu na Náchod.

Severní obchvat Jaroměře na informačním letáku Ředitelství silnic a dálnic (prosinec 2021)

„Všichni najedou stejně zpátky do Jaroměře, na Trutnov jede úplně minimální počet. Ten efekt je slabý. To mělo projít až za Jaroměř. Ti, co přijedou z dálnice, nám i dále zablokují město, protože ho stejně musejí projíždět. Kamiony na Náchod, to je katastrofa,“ stěžuje si Dagmar Janošcová.

„Já jezdím radši na chodníku, na silnici to nejde, to by nás zabili. Nejhorší to je, když se vrací lidé z hor, to silnici nepřejdete. Ani teď to není lepší, hodně lidí po dálnici nejede,“ říká starší muž s kolem.

Úplného odklonění tranzitní dopravy by se měli lidé v Jaroměři dočkat do tří let. Silničáři už mají stavební povolení na obchvat a před pár týdny vybrali i zhotovitele. Za 688 milionů korun ho postaví Metrostav Infrastructure.

Zahájení prací v celém úseku však blokuje spor o výkup posledních pozemků o rozloze 0,56 hektaru. Stavba má začít v příštím roce a hotová má být v roce 2024.