Severní obchvat Jaroměře chybí, kvůli zkratce z D11 místní píší petici

Než se spustil provoz na dálnici D11 mezi Hradcem Králové a Jaroměří, byla to klidná ulice, kudy projelo pár aut za hodinu. Nenápadná spojka z Hořenic na Náchodsku do severní části Jaroměře se však po otevření autostrády těší zvýšenému zájmu řidičů.

Auta, která sjedou na konci dálnice u Heřmanic, se díky ní zcela vyhnou centru Jaroměře a na starou silnici se napojí na posledním kruhovém objezdu před výjezdem na Náchod. Obyvatelé jaroměřských ulic Na Vrších a Růžové i lidé v Hořenicích, které zkratka protíná, tím trpí.

Auta tam ve špičkách jezdí v intervalu několika desítek sekund. Ulice na Vrších přitom v okrajové části města nemá chodníky a lidé si proto začali na zhuštěnou dopravu stěžovat. Sepsali petici, kterou podle organizátorů podpořilo už přes 150 lidí.

„Petici máme pouze v papírové podobě v místním obchodě, naproti v restauraci a na Obecním úřadě v Hořenicích. Nechceme po úřadech nic konkrétního, abychom je netlačili do opatření, která nemohou splnit. Chceme jen pomoci snížit dopravní zatížení v naší lokalitě,“ vysvětluje spoluautor petice Jan Tomášek.

Úzká cesta u Krabčic a uražená zrcátka

Podobné potíže jako v ulici Na Vrších mají také sousední Hořenice, kde navíc dopravu brzdí poměrně úzký most přes Labe. K výraznému zvýšení dopravy došlo i v nedalekých obcích Běluň a Krabčice, kudy se dá z Heřmanic dojet po úzké okresce až do Dolan za Jaroměří. Tam ještě před pár lety vedla rozbitá cesta, ale tamní nový asfalt nyní láká řidiče k tomu, aby se Jaroměři zcela vyhnuli.

„Jenže při opravě silnice se vozovka trochu zúžila a dvě auta tam mají problém, aby si nerozsekala zrcátka. Když potkáte náklaďák, musíte vjet za krajnici. Na několika místech už je to rozježděné,“ upozorňuje na úzkou cestu starosta Dolan Jiří Plšek. Podle něj doprava přes Krabčice stoupla dvojnásobně.

„Měli jsme schůzku s občany, kde jsme se dohodli, že zařídíme snížení rychlosti, nový přechod, zastávku. Vše je v běhu. Když bude v obci povoleno 30 a před obcí 50, navigace tam auta nebude navádět, protože to bude pomalejší,“ očekává efekt úprav starosta.

Petici dostane kraj, město tam nemá pozemky

Obyvatelé ulice Na Vrších zatím svou výzvu úřadům nepředali, jejich požadavky však nejsou žádnou novinkou. Tomášek na chybějící přechod upozorňuje radnici v Jaroměři dlouhodobě.

„Text petice neznám, její autoři nás zatím nekontaktovali, ale s panem Tomáškem jsem v minulosti už komunikoval, jednou byl i na zasedání zastupitelstva. On chce postavit chodník ke své nemovitosti,“ reaguje starosta Jaroměře Josef Horáček (VPM).

Podle radnice je potíž v tom, že silnice patří Královéhradeckému kraji a město kolem ní nemá žádné pozemky. Proto tam chodník vybudovat nemůže. Radnice přesto před několika lety nechala zpevnit krajnici štěrkem, aby před projíždějícími auty měli chodci alespoň kam ustoupit.

„My tu situaci dlouhodobě řešíme, ale silnice a příkop patří kraji a pak už jsou ploty. Až k nám dorazí petice, rádi ji předáme na kraj. Nereálný je požadavek na omezení dopravy. Předpisy jasně říkají, za jakých podmínek to je možné. Nám se podařilo po dlouhodobých jednáním dosáhnout toho, aby tam nejezdila auta nad 12 tun. Předpokládám, že až se otevře obchvat Jaroměře, bude to opět téměř nevyužívaná ulice,“ usuzuje starosta.

„Krajský úřad petici či stížnost v souvislosti se zmíněnou záležitostí neobdržel. V případě, že takový dokument na kraj dorazí, budeme se jím zabývat,“ ujišťuje mluvčí kraje Dan Lechmann.

Policisté i strážníci do oblasti zajíždějí

Radnice už se dohodla s městskou policií, aby do lokality pravidelně zajížděla. Dopravu na spojce z dálnice by měly průběžně kontrolovat také státní policisté z dálničního oddělení v Jaroměři. Místní by však rádi v ulici viděli úsekový radar. To je však běh na dlouhou trať a než by se zařízení osadilo, auta už budou jezdit po obchvatu.

„Nedělejme si iluze, tady padesátkou skoro nikdo nejezdí, všichni to tu napálí,“ říká Tomášek.

„Policejní hlídky v této oblasti monitorují dodržování pravidel silničního provozu na různých místech a v různých časech,“ potvrzuje mluvčí policie Magdaléna Vlčková.

Omezení žádáme půl roku, říkají místní

Podle dalšího z organizátorů petice Petra Bischofa aktivity místních nezačaly se spuštěním dálnice, ale už měsíce před tím.

„Každému muselo být jasné, co se tady po otevření D jedenáctky bude dít. Proto jsme už před půl rokem žádali o dopravní omezení, rozhýbalo se to až v poslední době,“ říká Bischof.

Jan Tomášek odmítá, že by šlo o jeho soukromou aktivitu. Upozorňuje především na to, že lokalita Na Vrších je v územním plánu dlouhodobě vyznačena jako rozvojové území. Radnice však tvrdí, že podmínkou další výstavby bude právě místo pro chodník.

„V té lokalitě nejdříve musí vzniknout územní studie, která pole rozparceluje na jednotlivé pozemky, a město už zadalo požadavek, že v rámci studie se musí podél severní strany silnice vymezit i místo pro chodník,“ ujišťuje Josef Horáček. Než se celý proces přetaví do stavby nové komunikace, může trvat i deset let.