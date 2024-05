Alej Kaštanku by vedle navržené dvoukolejky mohl zachránit ochranný rám

Nápad stavby ochranného rámu nad kolejemi, díky němuž by mohly přežít obě řady stromů v Opatovické ulici na Pražském Předměstí, pochází teprve z loňského roku a přišel s ním spolek Kaštanka, který se za alej zasazuje od roku 2016. Když návrh posoudili experti z Katedry dopravy Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze, došli k závěru, že by to skutečně mohlo fungovat.

A teď – po osmi letech vzájemného napadání – zainteresované strany podepsaly memorandum o společném postupu: najít řešení, jež umožní stavbu dvoukolejky z Hradce Králové do Opatovic a zároveň oběma řadám kaštanů přežít.

Stromy ještě vyhráno nemají, ale jejich naděje je nejvyšší od vítězství v šestém ročníku soutěže Alej roku 2016. Hlas jí tehdy poslalo 1 262 lidí, jimiž pohnula zpráva o kácení.

„Jsme opatrní optimisté. Už několikrát to pro kaštany vypadalo nadějně, ale pak se to zase zvrtlo. Čeká se na schválení komise pro dopravní infrastrukturu,“ řekl Bohdan Samek, jeden ze zakladatelů spolku Kaštanka.

Stejný postoj potvrdil i náměstek primátorky pro oblast investic a strategického rozvoje Lukáš Řádek (TOP 09). „Naším největším společným přáním je najít řešení, které umožní existenci obou řad stromů i dvou kolejí,“ uvedl. Podle náměstka by však v případě nemožnosti stavby ochranného rámu dostala přednost dvoukolejka.

Zlom přinesly nákresy ČVUT

Radnici s Kaštankou sblížily až volby. U předchozího vedení města spolek nejenže nenašel porozumění, ale vztahy vygradovaly takřka do válečného stavu.

„S novým vedením města došlo k velké změně v otevřeném přístupu,“ neskrýval uspokojení Bohdan Samek.

V předchozích letech expertizám, posudkům a závěrům Správy železnic, projekční společnosti Sudop ani města Kaštanka nedůvěřovala. Naopak její varování protistrany zlehčovaly. Nynější smír vyvolala až nezávislá studie ČVUT o stavbě ochranného rámu. Ten by nezasahoval do soukromých pozemků a současně respektoval dvoukolejku.

„Dříve se veškerá jednání odehrávala v emoční a nepřátelské rovině. V takové atmosféře nevytvoříte konstruktivní řešení. Ještě první jednání s Kaštankou, Správou železnic a společností Sudop bylo poměrně složité, ale poté se nám podařilo dosáhnout porozumění. Město slouží jako moderátor, který naslouchá oběma stranám. Stále platí, že hledáme řešení, které by umožnilo realizaci dvou řad kolejí i přežití stromů,“ popsal postoj města Lukáš Řádek.

Podle Řádka zlom přinesl až návrh ochranného rámu mezi kolejištěm a 330metrovou alejí. „Studie ČVUT zpracovala posudek celého území. Nezávisle posuzovala přístup Kaštanky i společnosti Sudop a usoudila, že je možná varianta s ochrannou konstrukcí i oběma řadami kaštanů,“ řekl.

Konečný verdikt komise ministerstva dopravy by měl být znám do několika týdnů. Pro město je důležitý slib Správy železnic, že rám nad kolejemi by platil stát.

„Náměstek pro modernizaci dráhy Mojmír Nejezchleb se vyjádřil, že v kontextu se stavbou druhé koleje by ochranný rám byl marginální záležitost. Je to východisko, ale my si popravdě myslíme, že by to mohlo fungovat i bez rámu,“ uvedl spoluzakladatel spolku.

Varianty s kácením jsou dosud ve hře

Přestože konstrukce nad tratí zatím vítězí, v koši neskončily ani varianty s kácením jedné, nebo dokonce obou řad kaštanové aleje.

„Každopádně my si nedovedeme představit ani likvidaci jedné řady. Víme od dendrologů, že by to velmi vážně ohrozilo i zbývající stromy,“ řekl Bohdan Samek.

Zatímco v sousedním Pardubickém kraji budování železniční dvoukolejky zakončilo únorové otevření nových nástupišť a podchodu v Rosicích nad Labem, v úseku Hradec Králové – Opatovice stále chybí. Ještě před dvěma lety SŽ předpokládala, že výstavba v něm začne v druhé polovině roku 2025, jenže došlo k podstatnému zdržení.

„Pracujeme s termínem realizace od podzimu 2028 do začátku roku 2032,“ potvrdila Nela Eberl Friebová ze Správy železnic. Několikamiliardová modernizace celého hradeckého železničního uzlu by však mohla začít už na podzim.

20. června 2023