Dálnice kolem Hradce už slouží, ale slíbené protihlukové stěny chybějí

Auta a hlavně kamiony jezdí po dálnici kolem hradecké čtvrti Svobodné Dvory už půl druhého měsíce, ale tamní obyvatelé dosud naplno zažívají, čeho se před stavbou autostrády nejvíce obávali.

Se zprovozněním dálnice D11 přibylo v poklidné okrajové čtvrti Hradce Králové hluku. Původní plány na zapuštění dálnice pod terén už ve fázi projektu zhatila úsporná opatření a dálnice tak bez jakékoliv bariéry protíná zdejší úrodná pole, avšak slibované protihlukové stěny chybějí. Silničáři je nestihli včas naprojektovat a schválit.

Způsobila to snaha o co nejrychlejší spuštění provozu směrem na Jaroměř. Kdyby se dodržely původní termíny, dost možná by se stěny dostavěly současně s autostrádou. Jenže teď ani není vybrán zhotovitel, který by protihlukové zábrany postavil. Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) teprve 24. ledna získalo na stěny pravomocné stavební povolení.

„Soutěž na zhotovitele bude zahájena do konce února 2022. Předpoklad jeho vysoutěžení je konec května 2022. Realizace bude plynule navazovat,“ uvedl mluvčí ŘSD Jan Studecký.

Že se kolem protihlukových stěn nic neděje, některé obyvatele Svobodných Dvorů zaskočilo. Podle silničářů však nejde o nic mimořádného. Autostráda ještě není v plném provozu a řada dílčích staveb na ní se teprve chystá.

Teprve na konci ledna například skončily práce na nadjezdu v Klacovské ulici, přemostění u Světí se otevře na konci března. Ještě celý letošní rok se má pracovat na úpravě zelených ploch, na stavbě obslužných komunikací pro zemědělce a podobně. Dálnice do Smiřic by měla být kompletní do května 2023, do Jaroměře příští rok v lednu. Samotné protihlukové stěny (PHS) u Svobodných Dvorů plánuje ŘSD postavit do konce letošního roku.

Stěny si prosadil Hradec

Podle Studeckého, že se PHS budují až po zprovoznění nově postavených úseků, není neobvyklé.

„V rámci dokumentace pro stavební povolení je vypracována hluková studie, na základě které jsou navrženy PHS do projektu a následně postaveny v rámci stavby. Po zprovoznění stavby se vždy provádí měření a v případě, že jsou překročeny hlukové limity, jsou navrženy dodatečné PHS. Ty musejí být vyprojektovány, povoleny a postaveny. V závislosti na komplikovanosti technického řešení a majetkoprávní přípravy se může jednat o proces trvající tři až pět let,“ vysvětlil Studecký.

Případ Svobodných Dvorů je však jiný. Tady se o PHS rozhodlo už v průběhu výstavby. Hradec Králové a místní spolky totiž v červnu 2018 do stavebního řízení podaly námitky, v nichž se domáhaly delších stěn i nových cest pro zemědělce, kterým dálnice přeťala pozemky.

Argumentovaly tehdy vlastní oponentní hlukovou studií i tím, že majitelé polností ochotně prodali pozemky pro dálnici a neblokovali stavbu, jak se tomu děje jinde. Aby se tehdy dálnice nezasekla, podepsali silničáři se spolky memorandum, že se budou požadavky zabývat.

17. prosince 2021

„Slušnost zemědělců ve Svobodných Dvorech byla enormní, byť mohli na svých pozemcích vydělat nehorázné peníze jako jiní. Chápali však, že dálnice je potřeba. Měli bychom se snažit dohodnout tak, abychom alespoň částečně vyhověli jejich požadavkům,“ komentoval jednání tehdejší primátor Zdeněk Fink (HDK).

ŘSD nakonec uznalo, že hluk může v lokalitě Svobodných Dvorů hlavně po napojení D11 na polskou dálnici S3 výrazně stoupnout. Finální podoba PHS vznikla po aktualizaci hlukové studie v polovině loňského roku.

Navržená opatření nestačí

Stěny vyrostou poblíž nadjezdu v Klacovské ulici a před hlukem mají ochránit osadu Chaloupky i lokalitu kolem Spojovací ulice. Další, vysoké tři až čtyři metry, budou u Stěžer, Všestar a Světí. Jenže obyvatelům Svobodných Dvorů se navrhované řešení nelíbí.

„Protihluková stěna od mostu na Klacovskou ulici nebude bohužel po pravé straně dálnice až k mostu na Stěžery v celé délce. PHS v tomto úseku jsou navrženy pouze vlevo, vpravo chybějí. Zvuk se bude odrážet i z levé stěny a bude se tak násobit. Hluk z tohoto místa je v současnosti slyšet i na necelý kilometr vzdáleném Meteoru,“ kritizoval na webu Svobodných Dvorů Tomáš Merta.

Kvůli plánovanému rozsahu stěn se v lednu mimořádně sešla i komise místní samosprávy. Ta požaduje, aby ve třech lokalitách kolem dálnice byla před zkolaudováním stěn provedena kontrolní měření hluku.

„Stěny nepokrývají celou část Spojovací ulice, podstatná část tam chybí. Je tam navrženo asi 300 metrů a na druhé straně přes půl kilometru, takže by to tam tvořilo odrazovou stěnu a podmínky by to ještě zhoršovalo,“ vyjádřil obavy předseda komise Jan Klubíčko.

Kromě stěn chybí v lokalitě také obslužné komunikace pro zemědělce. Na ty už má ŘSD vybraného zhotovitele a nyní připravuje podpis smlouvy. Stavět se mají hned, jak to počasí dovolí, a hotové budou na podzim. Mezi připravovanými cestami však chybí komunikace kolem lokality Kozlovka. Zemědělci tam musejí na pole vjíždět úzkou ulicí mezi rodinnými domy a mají s tím kvůli parkujícím autům potíže.

„Ve Svobodných Dvorech probíhají komplexní pozemkové úpravy organizované Státním pozemkovým úřadem, ve kterých si účastníci mohou prodiskutovat případné změny v obsluhách jejich pozemků,“ odkázal na řešení Jan Studecký.