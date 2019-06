Kvůli hluku z dálnice D11 chtějí Plačice stěny, podle ŘSD je vše v normě

Když se 21. srpna 2017 konečně otevřel poslední 3,7 kilometru dlouhý úsek dálnice D11 do Hradce Králové, lidé z Plačic slavili. S uzavřením provizorního sjezdu u Praskačky se domnívali, že pro ně skončilo devítileté utrpení, které jim přinášel neúnosný provoz v Kutnohorské ulici.



Měli pravdu, doprava skutečně klesla. Jenže současně se jen 300 metrů od zástavby naplno rozjela dálnice a trápení začalo nanovo. Po dvou letech už místním došla trpělivost a spustili boj, na jehož konci by v ideálním případě měla být protihluková stěna. Části Hradce Králové pomůže radnice, jež u společnosti Akustické centrum objednala měření hluku.

Místní doufají, že nový posudek rozmetá tvrzení Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), podle kterého hluk nepřekračuje normy. Lidé z Plačic totiž měření ŘSD nevěří.

„Původně byly v projektu protihlukové stěny naplánované, ale pak se nějakým záhadným způsobem vypustily a dálnice se dokončila bez nich. Navíc je to čím dál horší, protože tento úsek D11 není zpoplatněný, a proto tu znatelně narostl provoz. Další zvýšení očekáváme s dokončením úseku na Jaroměř. ŘSD vypracovala svou zvukovou studii, která zázračným způsobem vyšla a limity údajně nepřekročila. Jenže když jsme s hlukoměry přišli my, naměřili jsme mezi 80 až 90 decibely,“ popisuje předseda Komise místní samosprávy (KMS) Petr Čipčala.

Jen pro ilustraci: denní maximální limit je 60 decibelů, noční 50. „Podle mě nám tou studií jen chtěli zavřít hubu. Prostě zadání bylo jasné: musí se vejít do limitu, i když ve skutečnosti tu je takový kravál, že v noci nemůžeme větrat,“ říká jeden z místních, který se odmítl představit.

Podle Plačických je nejhorší hluk z dálnice při dešti nebo když vane západní vítr. D11 sice od domů není vidět, ale slyšet přece jenom ano. Možná by pomohlo, kdyby řidiči neignorovali značku s přikázanou stokilometrovou rychlostí. Visí na úrovni obce ve směru od Prahy, upozorňuje na blízký konec dálnice, avšak neřídí se jí téměř nikdo.

„Jedna hluková studie již existuje, lidé se však domnívají, že její metodika není úplně přesná. Proto jsme zprostředkovali ještě jednu nezávislou studii. Pokud výsledky budou jiné, než naměřilo ŘSD, bude to minimálně impulzem k tomu, aby bylo provedeno třetí nezávislé měření,“ konstatuje hradecký primátor Alexandr Hrabálek (nestr. za ODS).

ŘSD: Vše je v pořádku

ŘSD si však za svými daty stojí. „V Plačicích bylo v říjnu 2018 provedeno měření u čtyř objektů. Vyplynulo, že nejvyšší zjištěné hodnocení ekvivalentní hladiny bylo 48,4 decibelu v denní a 44,4 decibelu v noční době. Hygienický limit tedy nebyl překročen,“ upozorňuje mluvčí ŘSD Jan Studecký.

Nové měření hluku se v Plačicích chystá ještě v červnu a místní se k výsledkům upínají. „Samozřejmě doufáme, že studie ukáže překročené limity. Poté bychom mohli tlačit na ŘSD, aby udělala protihlukové stěny,“ pokračuje šéf KMS.

Jenže státní podnik se ke stavbě stěn u Plačic rozhodně nechystá. „Lze těžko předjímat, jaké výsledky může přinést opakované měření hluku. S ohledem na výsledky měření v roce 2018 lze však spíš předpokládat, že výsledky opakovaného měření hluku opět nepřekročí hygienický limit hluku. Pokud nebude objektivně prokázáno překročení hygienických limitů dle platné legislativy, ŘSD k přípravě protihlukových opatření nepřistupuje,“ zdůrazňuje Studecký.

Zatímco před lety mohla Plačické obtěžovat maximálně blízká železniční trať, nyní jsou to dvě rušné silnice - D11 a Kutnohorská ulice. „Největším problémem je, že téměř nikdo tu nedodržuje předepsanou padesátku a na nadjezd bezprostředně za obcí běžně najíždějí stokilometrovou rychlostí. Je to opravdu strašné a kolikrát si říkám, jestli by nebylo lepší se odstěhovat,“ dodává Čipčala.

Za stěnu bojují i Všestary

Jak to bude s protihlukovými stěnami, se zajímají i obce podél trasy právě budované dálnice D11 z Hradce Králové do Jaroměře. Například jen v sedmikilometrovém úseku mezi Smiřicemi a Jaroměří ŘSD plánuje postavit čtyři stěny. Přesto se nedostane na všechny. Zatím neúspěšné jsou v boji o stěnu třeba Všestary.

„Podle studie to vychází, že hluk nad normu bude končit ještě před zástavbou. Hluk se bude měřit po uvedení dálnice do zkušebního provozu a teprve pak se uvidí. Na ŘSD jsem se dozvěděl, že stěnu nám klidně udělají, ale nejprve musí zdůvodnit vynaložené finance,“ říká starosta Všestar Michal Derner.

Náklady na protihlukovou stěnu jsou přitom ve srovnání s astronomickými cenami nových dálnic pouhým zlomkem. Metr čtverečný stojí kolem sedmi tisíc korun. „Například stometrový úsek čtyřmetrové výšky by bylo možno odhadnout na zhruba tři miliony korun. U protihlukových opatření je každopádně prvotně směrodatné, zda jsou legislativně opodstatněná,“ říká Studecký.

Boj o protihlukové stěny má za sebou rovněž Hradec Králové. Město se vloni v polovině června ohradilo proti stavebnímu povolení úseku D11 mezi Hradcem a Předměřicemi a požadovalo přerušit řízení.

„Finální podoba projektu bude pro část obyvatel krajského města znamenat snížení kvality života především větší hlukovou zátěží a omezením z důvodu minima obslužných komunikací,“ poukázal mluvčí města Petr Vinklář. Nakonec všech devět spolků a osob včetně města, které podaly rozklad proti stavebnímu povolení na D11 u Hradce Králové, svou stížnost vzalo zpět. ŘSD požadavky splnilo (více čtěte v článku D11 u Hradce má stavební povolení).