Na letišti v Hradci Králové příští rok zazpívá britská hvězda Ed Sheeran

OZNAMUJEME Ed Sheeran SE VRACÍ DO ČESKÉ REPUBLIKY v rámci série Rock for People Concerts - 27. 7. 2024, Park 360 / Hradec Králové!



Jedna z největších světových hvězd, britský zpěvák Ed Sheeran, se po pěti letech vrací do České republiky. Jeho MATHEMATICS TOUR navazuje na rekordní americké turné, na kterém Ed vytvořil několik rekordů v návštěvnosti, a tuzemská zastávka proběhne v sobotu 27. července 2024 v Hradci Králové v multifunkčním Parku 360 v rámci série Rock for Peo...ple Concerts.