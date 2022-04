Ed Sheeran nekopíroval. Zpěvák vyhrál soud v kauze plagiátorství

Sheeran čelil obvinění, že pro refrén svého hitu opsal některé části songu Oh Why z roku 2015, jehož autory jsou zpěvák Sami Chokri alias Sami Switch a hudební producent Ross O’Donoghue.

I když existují podobnosti mezi slovními obraty Oh Why a Oh I, jsou tu i významné rozdíly, konstatoval soudce Antony Zacaroli a vyjádřil přesvědčení, že Sheeran „úmyslně ani bezděčně“ nekopíroval slovní spojení z písně Oh Why při psaní songu Shape of You.

Sheeran a jeho spolupracovníci, hudebník John McDaid a producent Steven McCutcheon, od začátku obvinění popírali s tím, že si nepamatují, že by někdy předtím píseň Oh Why slyšeli. Jejich hit Shape of You se v roce 2017 stal nejprodávanější písní ve Velké Británii.