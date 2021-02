Rusové vyhráli v EHT i posedmé, na Švédských hrách porazili Finy

Rusové ovládli úvodní dějství poměrem 7:1 na střely mezi tyčky a převahu dokázali promítnout také do skóre. V polovině 14. minuty šli do vedení, poté co parádní kombinaci zakončil stejně povedenou střelou zpoza kruhů obránce Minulin. Už o dvě a půl minuty později našel Žafjarov pohotovou nahrávkou od postranního hrazení volného Čechoviče, jenž se zblízka nemýlil a přidal druhý gól.

Seveřané se dostali zpět do hry v končící 34. minutě, kdy vybojoval puk Ojamäki, při bleskovém kontru našel Innalu, ten si chytře počkal se zakončením a překonal gólmana Samonova ranou pod horní tyčku. Jen chvilku poté hráli navíc Finové přesilovku, ale místo vyrovnání mohli děkovat brankáři Säterimu, že vychytal únik Chusnutdinova.

V úvodu třetí třetiny ale Finové propadli na útočné modré čáře, Kovalenko posunul kotouč na rozjetého Butuzova a ten tváří v tvář Säterimu nezaváhal - přesně umístěnou ranou vrátil sborné dvoubrankový náskok. Čibrikov mohl dát na úspěch ruského výběru vedeného legendárním útočníkem Larionovem razítko, jenže Säteri byl proti.

Finové se odmítli s porážkou smířit a střelecká převaha byla následně na jejich straně. Aaltonen ale ze sóla neuspěl, a když už se finskému týmu podařilo dostat puk do branky při přesilovce v polovině 53. minuty, vychýlil ji krátce předtím z jejího postavení Samonov, což hned potvrdil také videorozhodčí. Krátkou přesilovku pět na tři Finové využít nedokázali a snížení se dočkali až při závěrečné power play 22 sekund před koncem.