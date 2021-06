Parahokejové repete v Ostravě. Na MS může do hlediště 25 procent diváků

Turnaj, který se zapsal do historie světového parahokeje. Tak se mluví o mistrovství světa, které se konalo v roce 2019 v Ostravě a jehož zápasy se odehrávaly ve skvělé kulise před zcela zaplněnými tribunami Ostravar Arény.



Také proto se organizátoři rozhodli uspořádat stejný turnaj na stejném místě po dvou letech. Ovšem kvůli pandemii koronaviru hrozilo, že se klání bude muset obejít bez diváků.

„Na základě aktuálního vývoje situace už nyní víme, že diváky do haly můžeme pustit. Počet vstupenek je ale omezený, proto jsme se rozhodli nabídnout fanouškům možnost fandit spolu také před halou,“ řekl šéf organizátorů Jiří Šindler.

25% kapacity Ostravar Arény mohou obsadit diváci

Podle daných kritérií smí fanoušci obsadit 25 procent kapacity haly, zápasy tedy může sledovat přímo z tribun 2 500 diváků.



„Když jsme v sobotu přijeli a vstoupili jsme do haly, tak jsme tam fanoušky viděli. Minule to bylo tak silné, že se na to nedá zapomenout. My moc dobře cítíme, že vibrace budou podobné, i když tam bude jen čtvrtinová kapacita. Věříme, že to bude úžasné,“ prohlásil kouč české reprezentace Jiří Bříza.

Jeho slova potvrdil také kapitán kanadského výběru. „Jsem nadšený, že se na ledě opět potkáme s českým parahokejovým týmem. Vidět Čechy hrát v roce 2019 před domácím publikem bylo skvělé a všichni se těšíme, že změříme své síly opět před diváky,“ zmínil Tyler McGregor.

„Ostravský šampionát v roce 2019 byl nejnavštěvovanější parahokejovou akcí v historii. Je jasné, že letos jsme museli čelit jiným výzvám než před dvěma lety, ale jsme opravdu nadšení, když vidíme, jak se nejlepší hráči světa vracejí na led. A jsme vděční organizátorům i Ostravě, že nás opět přivítali,“ zmínila manažerka World Para Ice Hockey Michelle LaFlamme.



Zápasy českého týmu v základní skupině MS Sobota 19. června

Korea – ČESKO 12.00

Neděle 20. června

ČESKO – USA 14.30

Úterý 22. června

Kanada – ČESKO 14.30

„Ostrava tehdy byla nabobtnalá parádní atmosférou, byla tu spousta zahraničních fanoušků. Snad se teď začneme vracet do normálu,“ podotkl náměstek hejtmana Jan Krkoška. Pro fanoušky, kteří se nedostanou do haly, chystají organizátoři venkovní fanzónu. „Máme připravený doprovodný program. Návštěvníci venkovní fanzóny si mohou třeba vyzkoušet na čtyřech mobilních hřištích zajímavé para sporty,“ uvedla vedoucí fanzóny Zuzana Janošová.



A jaké jsou ambice českého týmu? „Věříme si, přijeli jsme sem, abychom ukázali, že patříme mezi nejlepší čtyři. Na to si věřím a v to doufám,“ pravil kapitán výběru Pavel Kubeš.