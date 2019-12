Je skvělé být zase chvíli doma, libuje si bek Jeřábek

Hokej

Dalších 29 fotografií v galerii Obránce Jakub Jeřábek střílí na tréninku hokejové reprezentace v Plzni. | foto: Ladislav Němec, MAFRA

dnes 13:23

Je to tři roky, co se hokejový obránce Jakub Jeřábek poprvé trefil za český národní tým. Právě v Plzni, kde vyrůstal, kde na jaře 2013 slavil historický titul a odkud se pak odrazil do světa.

