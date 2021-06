Navždy lvem. Měníš náš hokej, chválí Finové kouče Jalonena. A co NHL?

Zase dovedl finské lvy do finále mistrovství světa. Znovu to dokázal s minimem posil z NHL a opět předvedl, jak se pod jeho vedením tamní hokej zvedá. Skvělý koučink i osobité metody trenérovi Jukku Jalonenovi zvedají prestiž do takových výšin, že o něm uvažují v zámoří. Jedny námluvy letos nevyšly, ale další šance může brzy přijít. Po další skvělé sezoně nemá o pracovní nabídky nouzi.