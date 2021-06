Hokejová dvacítka vstoupila kempem u Prahy do nové sezony

Juniorská reprezentace načala nový cyklus už po minulém světovém šampionátu. „My jsme v té složité minulé sezoně byli velmi rádi, že jsme mohli v jejím závěru uspořádat týdenní kemp v únoru a v dubnu pak dva týdenní kempy s utkáními proti osmnáctce a na Slovensku,“ připomněl dnes v rozhovoru s novináři Mlejnek.



„Rukama nám prošlo čtyřicet hráčů ročníku 2002, a to 12 obránců a 28 útočníků. Samozřejmě tam nebyli kluci ročníku 2003, kteří se připravovali v tu chvíli na mistrovství světa hráčů do 18 let. Společně s kolegy jsme včetně ročníku 2003 vybrali kádr hráčů po mém přímém pozorování v Texasu, ale i Pavla Trnky a Davida Bruka, kteří to sledovali na dálku,“ dodal Mlejnek.

Ve výběru je 34 hráčů včetně osmičky účastníků posledního MS: brankářů Nicka Malíka s Janem Bednářem, obránců Michaela Krutila, Stanislava Svozila a Davida Jiříčka či útočníků Jana Myšáka, Michala Guta a Pavla Nováka. Myšák dnes na ledě chyběl, přestože testy na FTVS podstoupil. „Z Kanady si přivezl zranění. Má přetížený stehenní sval. Je to hodně nepříjemné. Má povolenu zátěž na kole, ale na ledě nikoliv. Po konzultaci s lékaři a fyzioterapeuty by se měl připojit od středy,“ nastínil Mlejnek.

Kemp považuje za klíčovou věc s ohledem na možnost sezvat dohromady všechny dostupné hráče před mistrovstvím světa, které se odehraje tradičně na přelomu roku. „Doufáme, že z pandemie covidu je snad to nejhorší za námi, a věříme, že soutěže v Kanadě i Evropě se rozjedou, takže ti hráči pak můžou v průběhu srpna už odlétat. Pro nás je tak tento týden i těch téměř čtrnáct dnů v červenci klíčových. Nechci říct pro finální skladbu, ale věřím, že pro tu kostru z drtivé části ano,“ řekl Mlejnek.

Věří ale, že k dispozici bude mít všechny hráče i pro červencové akce. „Teď to nevím, ale předpokládám, budeme mít k dispozici všechny hráče, co jsou tady. Ten probíhající kemp je konkurenční, protože z toho kádru do Finska vybereme 25 hráčů. Ale zdůrazňuji, že hráči, kteří se tam nedostanou, se zúčastní turnaje čtyř devatenáctek, který se koná poslední týden v červenci v Německu, a to s hráči, kteří se nedostali na tento kemp,“ nastínil Mlejnek.

„Bylo dobře, že jsme byli dva týdny tréninkovým i zápasovým sparingpartnerem osmnáctky ve Vyškově, to nám moc pomohlo. Cenné pak byly i poznatky ze světového šampionátu osmnáctek o tom, jak se kluci chovají pod tlakem v zápasech,“ pochvaloval si Mlejnek.

Motorické a funkční testování přímo na fakultě, ale i nedělní motorické testy na ledě uvítal. „Včera jsem měl možnost hodinu a déle konzultace s docentem Martinem Musálkem a metodikem svazu Zdeňkem Vojtou. Komunikovali jsme na to téma a de facto všechny věci, které jsme o hráčích získali teď šest měsíců před zahájením mistrovství světa, jsou velmi složité v tom, jak jsou testy těmi parametry nabobtnalé, ale co se týká těch testů kondičních, jde pro nás o velice důležitá čísla,“ zdůraznil Mlejnek.

„Budeme vše vyhodnocovat v Litoměřicích a hráči budou mít od obou pánů také zpětnou vazbu. Některé ty věci se budou protínat tou kariérou hráčů směrem dál, ať už stavba těla, biomechanika pohybu, to jsou věci, které mohou těm hráčům napomoci. Na reprezentační komisi trenérů nám bylo navíc prezentováno, že sportovní oddělení udělá maximum, abychom se mohli porovnávat se světem, co se týká těch dat,“ dodal Mlejnek.

„Včera to měli kluci hodně náročné. Teď už přichází na řadu věci, kterými se budeme chtít v sezoně prezentovat: koncept naší hry s kotoučem i bez něj v situaci pět na pět, to je pro nás klíčová náplň kempu,“ přiblížil další program.