Závěrečná část přípravy. Reprezentace do 20 let se sešla v Klášterci

Hokejová reprezentace do 20 let zahájila v Klášterci nad Ohří závěrečnou přípravu na mistrovství světa, které se na přelomu roku uskuteční v Kanadě. V neděli odpoledne a během pondělního dopoledne se na ledě připravovalo deset hráčů, během dne se k nim přidali i další hokejisté, kteří ještě v neděli zasáhli do extraligových zápasů. Kompletní kádr bude mít trenér Karel Mlejnek k dispozici až po přesunu do zámoří, kde se k týmu připojí krajánci ze severoamerických soutěží.