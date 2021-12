Juniorský hokej už nehraju, což může být kámen úrazu, přemítá Jiříček

Talentovaný bek startoval na juniorském mistrovství světa již v minulé sezoně, od té doby se ale jeho hra podle řady odborníků zlepšila. Například na nadcházejícím draftu NHL by se měl řadit mezi nejžádanější beky a patří mezi jasné aspiranty na první kolo. „Jak už jsem říkal, tlak cítím. Není to jako minulý rok, kdy jsem v uvozovkách vylétl a moc se ode mě neočekávalo. Teď to bude jiné,“ řekl Jiříček.

„Není to jen o mně. Myslím si, že máme dobře sestavený tým. Jsou v něm pracovití kluci. Já se budu snažit hrát furt stejně a uvidíme, jak to dopadne,“ podotkl.

Sebevědomí mu zvedla nedávná premiéra v seniorské reprezentaci, zároveň si ale uvědomuje, že juniorský hokej je odlišný. „Bude to trošku více rozlítané, bude to rychlejší. Navíc na to bude koukat celý svět, což je také něco jiného,“ uvedl Plzeňan.

„To, že už nehraju juniorský hokej, může být v uvozovkách kámen úrazu. Musím se tomu přizpůsobit, ale k tomu máme teď kemp a přípravné zápasy, abych se do toho zase dostal. Bude to něco jiného, jsou to dva světy,“ podotkl Jiříček.

Juniorský světový šampionát se podruhé za sebou koná v Edmontonu, ke kterému se nyní přidá i Red Deer. Podle Jiříčka je sice výhoda, že zná prostředí, ale pro ostatní to nebude představovat žádný problém.

„Největším plusem oproti minulému mistrovství je, že tam budou diváci. První zápas hrajeme s Kanadou a doufám, že bude vyprodáno. Bude to svátek pro celý hokejový svět i pro nás jako hráče. Doufám, že to bude skvělý zápas,“ přál si Jiříček.

Česko čeká na medaili z juniorského MS již od roku 2005, mezi favority ale v Kanadě patřit nebude. Jiříček si to dobře uvědomuje. „Držel bych se při zemi. Jsme tým plný pracantů, který musí hrát každou sekundu na ledě na sto procent, jinak můžeme prohrát s kýmkoliv. Nejedeme tam jako favoriti na semifinále ani na zisk medaile, na druhou stranu to ale pro nás může být výhoda. Můžeme se vytáhnout, udělat překvapení a týmy to od nás nebudou čekat,“ uvedl Jiříček.

Zámořské týmy i Rusko, Švédsko nebo Finsko mají podle něj nabitější kádry. „Mohou nás podcenit a my to budeme chtít určitě využít,“ dodal.